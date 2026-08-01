Báo động cận thị học đường: Nhiều trẻ giảm thị lực từ rất sớm

TPO - Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm tỷ lệ cao nhất và có xu hướng gia tăng nhanh tại các thành phố lớn.

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có khoảng 5 triệu trẻ em, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường, mắc tật khúc xạ. Trong đó, cận thị là tình trạng phổ biến nhất.

Nhiều khảo sát tại Hà Nội và TPHCM cho thấy tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ đã vượt 50%, phản ánh xu hướng gia tăng của cận thị học đường trong những năm gần đây.

Gia tăng trẻ mắc tật khúc xạ.

Các chuyên gia nhãn khoa cho biết, ngoài cận thị, nhiều trẻ còn mắc nhược thị, loạn thị, rối loạn thị giác hai mắt và các bệnh lý mắt khác nhưng chưa được phát hiện kịp thời do thiếu các chương trình khám sàng lọc chuyên sâu. Việc chẩn đoán muộn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác, khả năng học tập và chất lượng cuộc sống của trẻ.

Đáng lưu ý, cận thị tiến triển nhanh không chỉ làm tăng độ kính mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng về mắt khi trưởng thành như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc, glôcôm và đục thủy tinh thể sớm. Theo các chuyên gia, việc chăm sóc mắt trẻ em cần được thực hiện theo hướng phát hiện sớm, theo dõi định kỳ và áp dụng các biện pháp kiểm soát cận thị phù hợp.

Trước thực trạng trên, Bệnh viện Đông Đô vừa đưa vào hoạt động Trung tâm Nhãn nhi và Kiểm soát cận thị. Trung tâm được định hướng phát triển theo mô hình chuyên sâu về nhãn nhi và kiểm soát cận thị, với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc mắt cho trẻ em.

Phát biểu tại lễ khai trương, ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô, cho biết tỷ lệ cận thị học đường tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Nhiều trẻ chỉ được đưa đến khám khi thị lực đã suy giảm hoặc độ cận tăng nhanh, khiến việc điều trị và kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Khai trương Trung tâm Nhãn nhi và Kiểm soát cận thị.

Theo bà Thủy, mục tiêu của trung tâm không chỉ là khám và điều trị các bệnh lý về mắt mà còn đồng hành với gia đình trong việc theo dõi, quản lý và kiểm soát cận thị cho trẻ ngay từ giai đoạn sớm. Các phương pháp can thiệp sẽ được lựa chọn dựa trên bằng chứng khoa học và cá thể hóa theo từng trường hợp.

Trung tâm được đầu tư hệ thống trang thiết bị chuyên dụng, quy trình khám chuyên biệt dành cho trẻ em và đội ngũ bác sĩ được đào tạo về nhãn nhi. Quy trình thăm khám được xây dựng theo từng nhóm tuổi, giúp đánh giá toàn diện thị lực, chức năng thị giác hai mắt, khả năng điều tiết, nguy cơ tiến triển cận thị cũng như phát hiện sớm các bệnh lý về mắt.

Những năm gần đây, Bệnh viện Đông Đô cũng triển khai nhiều hoạt động cộng đồng về chăm sóc mắt học đường và tăng cường hợp tác chuyên môn với các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực nhãn nhi. Năm 2025, bệnh viện tổ chức hội thảo quốc tế về chăm sóc mắt trẻ em; đến tháng 6/2026 tiếp tục tổ chức hội thảo khoa học cập nhật những tiến bộ trong kiểm soát cận thị với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

Đại diện bệnh viện cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình khám sàng lọc tại trường học, tăng cường tư vấn cho phụ huynh về phòng ngừa cận thị và cập nhật các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị nhằm góp phần hạn chế tình trạng cận thị học đường đang gia tăng.