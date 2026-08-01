Hyun Bin trắng tay, ‘nàng thơ’ khóc nghẹn

TPO - Trên sân khấu lễ trao Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh, Kim Go Eun không nén được xúc động khi giành được cúp vàng danh giá nhất. Trong khi đó, Hyun Bin vuột mất cả giải thưởng cá nhân và dành cho phim.