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Giải trí

Hyun Bin trắng tay, ‘nàng thơ’ khóc nghẹn

​Tú Oanh

TPO - Trên sân khấu lễ trao Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh, Kim Go Eun không nén được xúc động khi giành được cúp vàng danh giá nhất. Trong khi đó, Hyun Bin vuột mất cả giải thưởng cá nhân và dành cho phim.

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Lễ trao Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh (Blue Dragon Series Awards - BSA) lần thứ 5 khép lại với tất cả giải thưởng đều tìm được chủ nhân mới. Theo Chosun, không có gì bất ngờ xảy ra. Daesang - giải thưởng cao quý nhất của đêm trao giải thuộc về Kim Go Eun. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các tác phẩm You and Everything Else, The Price of Confession và Yumi's Cells. Cô chứng minh giá trị của diễn viên tài năng không nằm ở tuổi tác, khi liên tục cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ cùng khả năng biến hóa đa dạng trong nhiều dự án khác nhau.
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"Nàng thơ" sinh năm 1991 xúc động đến bật khóc trên sân khấu nhận giải. Cô chia sẻ: "Tôi thật may mắn khi được làm việc cùng những tiền bối tuyệt vời và học hỏi từ họ. Tôi chưa bao giờ xem bất kỳ tác phẩm nào là điều hiển nhiên. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tiếp cận mỗi dự án bằng sự chân thành, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để khán giả luôn tò mò và mong muốn khám phá những khía cạnh mới của tôi với tư cách diễn viên. Xin hãy tiếp tục dõi theo và trao cho tôi thêm nhiều cơ hội".
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Park Ji Hyun trao cho đàn chị cái ôm chúc mừng dù chính cô vừa vuột mất giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Hai người hợp tác trong bộ phim You and Everything Else (2025).
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Phim hay nhất được trao cho The Legend of Kitchen Soldier (Huyền thoại về lính bếp). Phim xoay quanh Kang Seong Jae (do Park Ji Hoon thủ vai), thanh niên mới nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ban đầu, anh là tân binh bình thường không có năng khiếu gì nổi bật và được phân công làm việc trong nhà bếp. Sau đó, nhờ bất ngờ sở hữu hệ thống siêu việt, anh dần biến bếp ăn quân đội thành nơi sáng tạo ra những món ăn tuyệt hảo.
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Chương trình giải trí hay nhất xướng tên Better Late than Single (tạm dịch: Thà muộn còn hơn độc thân). Đây là show thực tế về hẹn hò dành cho những người độc thân "từ trong trứng nước" ở độ tuổi U30, U40.
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Shin Hye Sun được gọi tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu), nhờ vai diễn trong bộ phim trinh thám bí ẩn The Art of Sarah. Cô vượt qua các đối thủ "nặng ký" gồm Go Youn Jung (Tiếng yêu này, anh dịch được không), Kim Go Eun (Yumi's Cells 3), Park Bo Young (Gold Land) và Park Ji Hyun (You and Everything Else).
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Park Hae Soo trở thành Thị đế Rồng Xanh truyền hình với tác phẩm The Scarecrow. Hyun Bin cũng được đề cử ở hạng mục này nhưng không giành chiến thắng cuối cùng. Made in Korea, bộ phim do Hyun Bin đóng chính, cũng vuột mất giải Phim hay nhất.
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"Nữ thần dao kéo" Go Youn Jung (trái) và nữ diễn viên hài Lee Soo Ji cùng thắng giải Ngôi sao được yêu thích nhất của nữ. Ngoài ra, Go Youn Jung còn được vinh danh ở hạng mục Biểu tượng Toàn cầu cùng Lavien Cosmetic (thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc).
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Về phía nam, nam thần Byeon Woo Seok và "MC quốc dân" Yoo Jae suk giành được nhiều tình cảm từ khán giả.
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Yoon Kyung Ho và Park Bo Kyung thắng giải Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhờ màn thể hiện qua các phim The Legend Of Kitchen Soldier và The Art of Sarah.
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Jeon So Young được trao giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, với phim If Wishes Could Kill. Ở hạng mục tương tự dành cho nam, Kim Jae Won được xướng tên với bộ phim Yumi’s Cells 3.
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Kim Kyu Won trở thành Nam nghệ sĩ giải trí mới xuất sắc nhất, nhờ chương trình hài kịch SNL Korea 8. Yoon của nhóm STAYC giành chiến thắng ở hạng mục tương tự dành cho nữ, với chương trình The White Collars 2.
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Nam/Nữ nghệ sĩ giải trí ưu tú gọi tên Joo Woo Jae (Screwballs: The Rival) và Jung Yi Rang (Dabang Sisters).
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Nam/Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất thuộc về Kim Won Hoon (SNL Korea Season 8) và Kim Sook (Screwballs: The Rival).
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Ngoài ra, ca khúc Sad Saltiness (từ phim The Legend of Kitchen Soldier) do Yujin, thành viên nhóm IVE, thể hiện được trao giải Nhạc phim (OST) được yêu thích nhất.
​Tú Oanh
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