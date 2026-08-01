Hyun Bin trắng tay, ‘nàng thơ’ khóc nghẹn

TPO - Trên sân khấu lễ trao Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh, Kim Go Eun không nén được xúc động khi giành được cúp vàng danh giá nhất. Trong khi đó, Hyun Bin vuột mất cả giải thưởng cá nhân và dành cho phim.
Park Ji Hyun trao cho đàn chị cái ôm chúc mừng dù chính cô vừa vuột mất giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Hai người hợp tác trong bộ phim You and Everything Else (2025).
"Nữ thần dao kéo" Go Youn Jung (trái) và nữ diễn viên hài Lee Soo Ji cùng thắng giải Ngôi sao được yêu thích nhất của nữ. Ngoài ra, Go Youn Jung còn được vinh danh ở hạng mục Biểu tượng Toàn cầu cùng Lavien Cosmetic (thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc).
Về phía nam, nam thần Byeon Woo Seok và "MC quốc dân" Yoo Jae suk giành được nhiều tình cảm từ khán giả.
Yoon Kyung Ho và Park Bo Kyung thắng giải Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhờ màn thể hiện qua các phim The Legend Of Kitchen Soldier và The Art of Sarah.
Jeon So Young được trao giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, với phim If Wishes Could Kill. Ở hạng mục tương tự dành cho nam, Kim Jae Won được xướng tên với bộ phim Yumi’s Cells 3.
Kim Kyu Won trở thành Nam nghệ sĩ giải trí mới xuất sắc nhất, nhờ chương trình hài kịch SNL Korea 8. Yoon của nhóm STAYC giành chiến thắng ở hạng mục tương tự dành cho nữ, với chương trình The White Collars 2.
Nam/Nữ nghệ sĩ giải trí ưu tú gọi tên Joo Woo Jae (Screwballs: The Rival) và Jung Yi Rang (Dabang Sisters).
Nam/Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất thuộc về Kim Won Hoon (SNL Korea Season 8) và Kim Sook (Screwballs: The Rival).