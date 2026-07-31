Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Phim Tôn Ngộ Không phải rút khỏi rạp

Minh Vũ

TPO - Bộ phim "Ngộ Không Đại Thánh" phải rời khỏi rạp sau 7 ngày ra mắt. Ngoài ra, còn có 6 tác phẩm khác cũng đột ngột hủy chiếu đang phá vỡ hệ sinh thái của ngành điện ảnh Trung Quốc.

Trang QQ đưa tin bộ phim hoạt hình Ngộ Không Đại Thánh sau 7 ngày công chiếu chỉ thu về 160.000 NDT với hơn 4.000 khán giả tới rạp. Thành tích phim và danh tiếng dở đến mức khiến cả người trong ngành cũng không khỏi thở dài. Bởi Tôn Ngộ Không là biểu tượng văn hóa quốc dân, các tác phẩm điện ảnh trước đó đều thu về ít nhất hàng chục triệu NDT.

Phim không có suất chiếu vào các giờ cao điểm giữa trưa hoặc buổi tối. Chỉ có những suất chiếu vào thời điểm không thuận lợi như nửa đêm hoặc sáng sớm. Cuối cùng, đoàn phim phải ra thông báo rút khỏi rạp chiếu sớm vì không thể cạnh tranh với những tác phẩm đang gây chú ý cao như Bát tiên, Đội bóng nữ Thiếu Lâm hay Người Nhện: Khởi đầu mới. Vào ngày cuối Ngộ Không Đại Thánh chỉ bán được một vé xem phim.

Trước đó, loạt tác phẩm khác là Khi vì sao tỏa sáng, Tam Quốc phần 1: Tranh đoạt Lạc Dương, Bành Hồ hải chiến, Đại Thánh quật khởi, Tạm biệt Gohan, Chỉ đùa một chút... cũng phải đưa ra thông báo rút khỏi rạp chiếu với lý do tương tự. Phía nhà sản xuất luôn khẳng định bộ phim nhận được nhiều lời khen sau khi ra mắt, nhưng không gian thị trường hiện tại không còn đủ để những khán giả muốn xem có thể thoải mái đến rạp, ám chỉ bị tranh suất chiếu tới mức nhà sản xuất thiệt hại nặng nề, buộc phải chơi chiêu "đánh không lại thì bỏ chạy".

001.jpg
008.jpg
Có tới 7 tác phẩm phải rút lui sớm vì không thể cạnh tranh suất chiếu.

Tuy nhiên, theo phân tích của Beijing Daily việc nhiều bộ phim rút lịch chiếu đã ảnh hưởng lớn tới hệ sinh thái và tính cạnh tranh trong ngành điện ảnh, đồng thời cũng gây tác hại tiêu cực lên các phía thứ ba như nhà phân phối, rạp chiếu phim, nhà đầu tư.

Theo Beijing Daily, biện pháp đột ngột hủy công chiếu là cách cắt lỗ kịp thời sau khi thất bại trong cạnh tranh thương mại. Tuy nhiên, nhà sản xuất sẽ phải chịu tổn thất kinh tế không nhỏ.

Trước khi một bộ phim ra rạp luôn cần quá trình dài quảng bá từ video, hình ảnh trên các trang mạng tới việc nghệ sĩ sắp xếp lịch trình giao lưu tại rạp chiếu phim và nhiều hoạt động khác. Từ bỏ đợt chiếu đầu tiên đồng nghĩa với việc phát sinh thêm đợt chi phí mới.

Giới chuyên môn nhận định nhà sản xuất sử dụng chiêu "rút khỏi rạp, hoãn chiếu" chứ không hoàn toàn hủy quá trình ra mắt của phim.

003.jpg
006.jpg
Phim rút khỏi rạp giúp nhà sản xuất cắt lỗ sớm, nhưng để lại nhiều hậu quả cho nhà đầu tư, rạp chiếu.

Trên các trang MXH Trung Quốc, khán giả cũng nhận định những phim rút khỏi rạp chiếu đột ngột đều là những tác phẩm không đáng xem lại. Hành vi này đã gây nên sự thất vọng từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng họ không muốn xem những phim vừa chiếu đã rút rồi đổ lỗi cho bên khác chiếm suất chiếu.

Minh Vũ
#Ngộ Không Đại Thánh #Tôn Ngộ Không #ngô lỗi #Khi vì sao tỏa sáng #Tạm biệt Gohan #Bành Hồ hải chiến

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe