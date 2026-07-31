Lâm Bảo Châu yêu cầu Lệ Quyên tiết chế

TPO - Lâm Bảo Châu đảm nhận phần ý tưởng, kịch bản và vai trò phó đạo diễn trong sản phẩm mới của Lệ Quyên. Trên trường quay, Lâm Bảo Châu yêu cầu nữ ca sĩ tiết chế động tác, tập trung diễn xuất bằng ánh mắt.

Lệ Quyên chuẩn bị phát hành MV Giá như anh là em, sản phẩm đánh dấu lần Lâm Bảo Châu tham gia sâu vào quá trình sáng tạo của bạn gái. Anh phụ trách ý tưởng, viết kịch bản và giữ vai trò phó đạo diễn.

Trong quá trình ghi hình, Lâm Bảo Châu trực tiếp theo dõi phần diễn xuất của Lệ Quyên. Anh yêu cầu nữ ca sĩ hạn chế động tác tay và tiết chế biểu cảm trước ống kính.

Lệ Quyên có nhiều năm biểu diễn trên sân khấu. Cô quen sử dụng cử chỉ và biểu cảm gương mặt để kết nối với khán giả. Cách thể hiện này không phù hợp với tinh thần của MV.

Lệ Quyên khó tính với Lâm Bảo Châu.

“Lâm Bảo Châu liên tục nhắc tôi diễn bằng mắt thôi, đừng đưa tay, có lúc tôi cũng giận và bực”, Lệ Quyên nói.

Sau khi xem lại hình ảnh, nữ ca sĩ nhận thấy góp ý của bạn trai và ê-kíp phù hợp. Việc giảm chuyển động giúp nhân vật thể hiện nội tâm rõ hơn. Ban đầu, Lệ Quyên dự định phát hành Giá như anh là em dạng audio, sau đó đổi kế hoạch khi nghe lại bản demo trên đường trở về từ phòng thu.

Lâm Bảo Châu cho rằng ca khúc phù hợp để thực hiện MV. Anh đề nghị triển khai dự án. Lúc đó, Lệ Quyên chỉ còn năm ngày ở Việt Nam trước khi sang nước ngoài biểu diễn.

Sau khi thống nhất, Lâm Bảo Châu bắt đầu viết kịch bản và phát triển ý tưởng. Anh liên hệ các thành viên trong ê-kíp. Công tác chuẩn bị được thực hiện trong thời gian ngắn để bảo đảm tiến độ.

MV dàn dựng theo hướng tối giản. Toàn bộ hình ảnh được ghi lại dưới nước. Sản phẩm không xây dựng câu chuyện có nhiều nhân vật hoặc tình tiết. Lệ Quyên xuất hiện một mình trong MV. Nhân vật thể hiện tâm trạng của người phụ nữ sau đổ vỡ tình cảm.

Bối cảnh ít thay đổi nên Lệ Quyên tập trung diễn xuất. Lâm Bảo Châu yêu cầu bạn gái giữ gương mặt tĩnh, hạn chế các cử chỉ mang tính trình diễn. Theo nữ ca sĩ, bạn trai đặt yêu cầu cao hơn so với những lần hợp tác trước.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu có chặng hành trình yêu nhau 6 năm.

Trước Giá như anh là em, Lâm Bảo Châu tham gia thực hiện Tình chết trong hững hờ và Tình chỉ đẹp khi vừa bắt đầu. Anh vừa đóng MV, vừa làm đạo diễn.

Nữ ca sĩ nói Lâm Bảo Châu yêu thích điện ảnh, khuyến khích bạn trai học thêm về đạo diễn. Ở dự án mới, Lâm Bảo Châu chỉ tập trung vào kịch bản và công việc tại trường quay. Lệ Quyên cho rằng bạn trai tiến bộ trong cách xây dựng hình ảnh và hướng dẫn diễn xuất.

Lệ Quyên chia sẻ thêm quá trình ghi hình dưới nước kéo dài nhiều giờ. Cô bị nhiễm lạnh sau khi hoàn tất MV. Khi sang nước ngoài biểu diễn, cô tiếp tục bị ốm gần hai tuần. Nữ ca sĩ cho biết thời gian chuẩn bị gấp tạo áp lực cho cả ê-kíp. Các thành viên tìm đơn vị sản xuất và hoàn tất công việc trong năm ngày.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã bên nhau hơn sáu năm. Cả hai nhiều lần đồng hành trong các dự án âm nhạc. Đây là lần Lâm Bảo Châu đảm nhận nhiều công việc phía sau máy quay, từ xây dựng ý tưởng, viết kịch bản đến hỗ trợ đạo diễn.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu quen nhau khi cùng thực hiện một TVC vào năm 2020. Tháng 1/2021, họ lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau. Năm 2024, nữ ca sĩ nói cô xem Lâm Bảo Châu là bạn đời. Đầu năm nay, nữ ca sĩ tiếp tục gọi sáu năm bên bạn trai là quãng thời gian bình yên sau biến động.