Ai đăng quang Miss Grand Vietnam 2026

TPO - Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra tối 31/7 tại TPHCM. Người đăng quang kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi và đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Sau thời gian tranh tài, nhiều thí sinh tạo dấu ấn ở các nội dung Grand Arrival, Grand Fashion Award, Grand Chat, English Grand Chat, Grand Talent Award và Best in Swimsuit. Kết quả các phần thi phụ cho thấy phong độ, nhưng thứ hạng sau cùng phụ thuộc vào màn thể hiện ở chung kết Miss Grand Vietnam 2026, đặc biệt là phần ứng xử.

Thí sinh mang “chất Grand” rõ nhất

Emoura Phạm sinh năm 2000, mang hai dòng máu Việt Nam - Anh. Cô có mẹ là người Việt, cha là người Anh. Emoura sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi, sang Mỹ học phổ thông và theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California.

Emoura được nhận xét là thí sinh thể hiện “chất Grand” rõ nhất mùa giải năm nay. Cô có ngoại hình sắc sảo, hình thể khỏe khoắn. Từ phần hô tên đến các màn trình diễn thời trang, áo tắm và tài năng, Emoura đều thể hiện sự vượt trội.

Ở đêm bán kết, Emoura tạo dấu ấn từ phần hô tên đến màn trình diễn bikini tự tin, nhận được sự cổ vũ của khán giả. Phong cách của cô gợi liên tưởng các người đẹp đạt thành tích tại Miss Grand International.

Cô gái sinh năm 2000 giữ phong độ suốt hành trình, vào Top 6 Grand Fashion Award, Top 10 Grand Talent Award và giành chiến thắng tại English Grand Chat. Ở phần thi tài năng, Emoura vừa đàn, hát Heal the World cùng dàn hợp xướng 20 người. Tiết mục kết hợp khả năng biểu diễn với thông điệp hòa bình, phù hợp định hướng của cuộc thi.

Sau nhiều mùa Miss Grand Vietnam, rất ít thí sinh bộc lộ rõ chất Grand như Emoura Phạm ngay từ đầu. Ngoại hình hiện đại, tiếng Anh tốt, phong cách sân khấu giàu năng lượng giúp cô được đánh giá là ứng viên hàng đầu, chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế.

﻿ ﻿ Vóc dáng và thần thái của Emoura Phạm.

Hai "ngựa chiến" đang được ủng hộ

Thí sinh đang được đánh giá cao không kém là Trịnh Yến Nhi. Cô sinh năm 2005, quê Đắk Lắk, cao 1,75 m, số đo 82-61-89 cm. Trước khi tham dự Miss Grand Vietnam 2026, cô vào Top 20 Miss World Vietnam 2025 và giành danh hiệu Người đẹp Biển.

Yến Nhi là một trong những thí sinh có thành tích ổn định nhất mùa giải. Cô góp mặt trong Top 10 Grand Arrival, Top 6 Grand Fashion Award, Top 10 Grand Talent Award và Top 5 đề cử Best in Swimsuit.

Lợi thế của Yến Nhi nằm ở chiều cao, hình thể cân đối và kỹ năng trình diễn cải thiện qua hai cuộc thi. Tuy nhiên, Yến Nhi chưa tạo ra nhiều khoảnh khắc bứt phá. Phong cách của cô vẫn còn nhẹ nhàng so với đặc trưng của Miss Grand.

Ứng cử Võ Đoàn Bảo Hà sinh năm 2002, quê Đồng Nai, cao 1,70 m, số đo 76-60-88 cm. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM.

Bảo Hà có kinh nghiệm tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 và Top 10 Miss World Vietnam 2025. Tại Miss World Vietnam, Bảo Hà giành danh hiệu Người đẹp Áo dài, đồng thời lọt vào nhiều nhóm đề cử về thể thao, tài năng, du lịch và bình chọn.

Ở Miss Grand Vietnam 2026, Bảo Hà có tên trong Top 10 Grand Arrival, Top 10 Grand Talent Award và Top 5 Best in Swimsuit.

Võ Đoàn Bảo Hà ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Có gì ở thí sinh "bình cũ rượu mới"

Trần Thị Thoa Thương sinh năm 2002, đến từ Đà Nẵng, cao 1,73 m, số đo 88-61-94 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.

Thoa Thương vào Top 5 Miss World Vietnam 2023 và giành danh hiệu Người đẹp Áo dài. Cùng năm, cô ghi danh Miss Grand Vietnam nhưng rút lui. Sau ba năm, cô chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Tại Miss Grand Vietnam 2026, Thoa Thương vào Top 10 Grand Talent Award và Top 5 đề cử Best in Swimsuit. Hình thể cân đối, gương mặt sắc nét cùng kinh nghiệm thi sắc đẹp là lợi thế của cô trước chung kết.

Nhiều thí sinh được đánh giá ngày càng lột xác khi trở lại sân chơi Miss Grand Vietnam.

So với nhóm dẫn đầu, Thoa Thương chưa xuất hiện nhiều ở các phần thi liên quan đến giao tiếp và ngoại ngữ. Đây có thể là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh vương miện nếu cô bước vào vòng ứng xử.

Trong khi đó, Phan Lê Kim Ngọc vào top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cô còn giành danh hiệu Người đẹp Đồng bằng sông Cửu Long, Người đẹp hình thể được yêu thích nhất và Top 4 Người đẹp hùng biện.

Kim Ngọc hiện theo học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học FPT. Cô có khả năng giao tiếp, nói tiếng Anh và kinh nghiệm trình bày quan điểm trước ban giám khảo.

Tại Miss Grand Vietnam 2026, Kim Ngọc vào Top 10 Grand Arrival, Top 6 Grand Chat, Top 5 English Grand Chat và Top 10 Grand Talent Award. Cùng Trịnh Yến Nhi, cô là một trong hai thí sinh được gọi tên ở bốn hạng mục.

Thành tích của Kim Ngọc tập trung vào giao tiếp, ngoại ngữ và khả năng thể hiện cá nhân. Tuy nhiên, cô chưa lọt nhóm đề cử tại Grand Fashion Award và Best in Swimsuit. Vì vậy, phần trình diễn ở chung kết sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội tiến sâu của cô.

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995, quê TPHCM, cao khoảng 1,75 m. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, khoa Vận tải hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam.

Bảo Ngọc là thí sinh có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp, với thành tích Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp Biển. Một năm sau, cô vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, giải phụ Best Catwalk, Người đẹp Biển và Đại sứ Môi trường.

Tại Miss Grand Vietnam 2026, Bảo Ngọc vào Top 6 Grand Fashion Award, Top 10 Grand Talent Award và Top 5 Best in Swimsuit.

Kinh nghiệm giúp Bảo Ngọc có lượng fan ổn. Tuy nhiên, cô phải có sự thay đổi về hình ảnh và câu chuyện cá nhân. Để cạnh tranh vương miện, Bảo Ngọc cần tạo thêm dấu ấn ở phần ứng xử, bên cạnh lợi thế catwalk và hình thể.