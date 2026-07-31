Vận động viên đua thuyền quốc gia, thí sinh dân tộc Ngái gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam

TPO - Đại học Thái Nguyên có đến ba thí sinh lọt vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 là Tạ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hạnh và Thẩm Khánh Ly. Ba cô gái có những câu chuyện đặc biệt để chia sẻ với giám khảo tại Vòng Sơ khảo phía Bắc.

Ba nữ sinh từ Đại học Thái Nguyên vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Ba nữ sinh của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên xuất sắc vượt qua gần 200 thí sinh tại Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc để giành vé vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đó là Tạ Thị Hoa (Khoa Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành K21), Nguyễn Thị Hạnh (Khoa Quản lý thể dục thể thao K22) và Thẩm Khánh Ly (Khoa Trung Quốc K23).

Thí sinh Tạ Thị Hoa sinh năm 2005. Ngay từ phần thi sơ khảo, cô lựa chọn tà áo dài có họa tiết hoa sen với mong muốn tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế.

Ba nữ sinh Đại học Thái Nguyên cùng chọn trang phục truyền thống khi tham gia Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Tài, Dương Triều.

"Tôi muốn lan tỏa vẻ đẹp của con người Việt Nam, của đất nước và các vùng miền đến với bạn bè quốc tế. Tôi mong mình có thể góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa và hình ảnh Việt Nam", Tạ Thị Hoa chia sẻ.

Theo nữ sinh, việc theo học ngành du lịch cũng giúp cô có thêm động lực theo đuổi mục tiêu quảng bá những giá trị văn hóa và điểm đến của Việt Nam.

Quyết tâm chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hạnh có sự tự tin nhất định nhờ nền tảng được rèn luyện từ thể thao chuyên nghiệp.

Cô từng là vận động viên đua thuyền của đội tuyển quốc gia, giành huy chương đồng tại đấu trường Đông Nam Á cùng nhiều huy chương vàng, bạc, đồng ở các giải trẻ và giải vô địch quốc gia.

Thí sinh Thẩm Khánh Ly sinh năm 2007, là người dân tộc Ngái - một trong những dân tộc có dân số ít nhất Việt Nam, với chỉ hơn 1.000 người. Chính điều này khiến các giám khảo dành nhiều sự quan tâm và đặt thêm câu hỏi về dân tộc, quê hương cũng như những nét văn hóa mà cô mang theo đến cuộc thi.

Nữ sinh dân tộc Ngái giới thiệu bản sắc của cộng đồng hơn 1.000 người

Đối với Thẩm Khánh Ly, việc tham gia Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cơ hội thử sức ở một sân chơi nhan sắc mà còn là dịp để nhiều người biết hơn đến dân tộc Ngái.

Khánh Ly cho biết nếu có thêm thời gian chia sẻ, cô muốn giới thiệu nhiều hơn về bản sắc của cộng đồng mình. Theo nữ sinh, việc trở thành một trong số ít người dân tộc Ngái xuất hiện tại Hoa hậu Việt Nam là niềm tự hào và cũng là động lực để cô quảng bá những giá trị văn hóa của dân tộc.

Nhan sắc thí sinh Thẩm Khánh Ly.

"Tôi muốn mang vẻ đẹp của dân tộc đến với chương trình, mang sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và cũng muốn thử thách bản thân", Khánh Ly nói khi chia sẻ về mục tiêu tham gia cuộc thi.

Hành trình đến với vòng sơ khảo của nữ sinh 18 tuổi diễn ra gấp gáp. Trong quãng thời gian ngắn, cô tập trung tập luyện thể lực để cải thiện hình thể, đồng thời chuẩn bị các kỹ năng cần thiết.

Sự hồi hộp khiến cô gần như thức trắng trong đêm trước ngày thi. Kết quả phần nhân trắc học lại vượt ngoài kỳ vọng. Khánh Ly cho biết các bác sĩ và chuyên gia đã dành cho cô những nhận xét tích cực, điều khiến cô thêm tự tin sau khi hoàn thành vòng sơ khảo.

"Khi nghe kết quả, tôi rất vui vì đã vượt qua điều mình lo lắng nhất", cô chia sẻ.

Ngay sau khi kết quả vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc được công bố, Khánh Ly gọi điện báo tin cho gia đình. Theo Khánh Ly, mẹ là người luôn khuyến khích cô đăng ký dự thi từ trước, trong khi bản thân vốn khá rụt rè và chưa từng nghĩ sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Chính sự động viên của gia đình đã giúp cô mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn.

Cô gái 21 tuổi cao nổi bật, được hàng xóm động viên thi hoa hậu

Trong khi Thẩm Khánh Ly mang đến cuộc thi câu chuyện về bản sắc dân tộc, Tạ Thị Hoa chia sẻ hành trình vượt qua mặc cảm để tự tin hơn với chính mình.

Nữ sinh cho biết khi còn học phổ thông, cô tự ti vì có chiều cao nổi bật hơn bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường đại học và gặp nhiều bạn có chiều cao tương đồng, cô dần nhận ra đây là lợi thế thay vì mặc cảm.

"Em nghĩ mình có thể tận dụng chiều cao để đến gần hơn với những cơ hội như Hoa hậu Việt Nam. Em cũng hiểu cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao tri thức, lòng nhân ái và sự nỗ lực của mỗi thí sinh", Tạ Thị Hoa chia sẻ.

Tạ Thị Hoa chia sẻ hành trình vượt qua mặc cảm ngoại hình.

Trước vòng sơ khảo, nữ sinh có một đêm gần như không ngủ vì hồi hộp. Cô thức dậy từ 3h sáng để chuẩn bị.

Trong phòng phỏng vấn, ngoài phần giới thiệu bản thân, Tạ Thị Hoa được ban giám khảo hỏi về lý do lựa chọn tà áo dài để xuất hiện ở ngày thi quan trọng.

"Tôi mong muốn tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của phụ nữ Việt và quảng bá hình ảnh quốc gia đến với cộng đồng quốc tế. Mỗi hành trình đều bắt đầu từ một bước chân dũng cảm và sẵn sàng để bước tiếp câu chuyện của chính mình", nữ sinh chia sẻ sau khi nghe tên mình được xướng lên trong danh sách 35 cô gái bước vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam.

Chia sẻ thêm về sở thích cá nhân, Tạ Thị Hoa cho biết dành nhiều thời gian cho thể thao, đặc biệt là bóng chuyền - môn thể thao giúp cô rèn luyện tinh thần đồng đội, sự kiên trì và bản lĩnh trước thử thách.

Dù từng được gia đình định hướng theo con đường thể thao chuyên nghiệp, Tạ Thị Hoa quyết định lựa chọn ngành du lịch vì yêu thích khám phá và mong muốn được quảng bá vẻ đẹp quê hương.

Tạ Thị Hoa cho biết ngoài người thân trong gia đình, những người hàng xóm cũng liên tục động viên, ủng hộ cô trong hành trình đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.