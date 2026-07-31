Số ca ung thư tăng 59% và tiếp tục tăng, ung thư vú và phổi là cao nhất

report Chống ung thư phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc:

Ung thư không còn là câu chuyện riêng của ngành y tế hay của từng gia đình có người mắc bệnh. Nó đã trở thành một vấn đề lớn về y tế, là gánh nặng kinh tế - xã hội và là mối quan tâm của mọi gia đình.

Theo số liệu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong vì căn bệnh này và có trên 409.000 người đang sống chung với ung thư trong vòng 5 năm sau chẩn đoán.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc.

Những con số ấy phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: ung thư đang trở thành một trong những gánh nặng bệnh tật lớn nhất của nước ta. Đáng lưu ý hơn, xu hướng trẻ hóa ở một số loại ung thư như ung thư vú và ung thư đại trực tràng cũng đang đặt ra những thách thức mới đối với hệ thống y tế và công tác phòng bệnh.

Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố già hóa dân số, sự gia tăng của ung thư còn chịu tác động từ nhiều nguyên nhân như: hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, ô nhiễm môi trường, chế độ dinh dưỡng thiếu lành mạnh, ít vận động, béo phì, nhiễm virus viêm gan B, C, HPV và đặc biệt là thói quen chủ quan, chưa coi trọng tầm soát định kỳ.

Điều đáng tiếc là không ít bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị thành công và làm gia tăng chi phí cho gia đình cũng như xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ khác, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng khi y học thế giới đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong chẩn đoán sớm, sinh học phân tử, giải trình tự gen, miễn dịch trị liệu, điều trị nhắm trúng đích, trí tuệ nhân tạo và y học chính xác.

Những tiến bộ này đang từng bước thay đổi quan niệm rằng ung thư đồng nghĩa với án tử. Với nhiều loại ung thư, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, người bệnh có thể sống khỏe mạnh nhiều năm, thậm chí khỏi bệnh. Đó cũng chính là lý do chúng tôi lựa chọn chủ đề "Phòng chống ung thư - Cần bước đột phá toàn diện".

Toàn diện có nghĩa là kết nối chặt chẽ giữa dự phòng, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Quan trọng hơn, đó còn là sự phối hợp giữa Nhà nước, ngành y tế, các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan báo chí và chính mỗi người dân. Cuộc chiến chống ung thư không thể thành công nếu chỉ đặt lên vai các bác sĩ. Đây phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Là một cơ quan báo chí, Báo Tiền Phong nhận thức sâu sắc rằng truyền thông không chỉ có nhiệm vụ phản ánh thực trạng, mà còn góp phần thay đổi nhận thức và thúc đẩy hành động. Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn đồng hành với ngành y tế thông qua các diễn đàn khoa học, các chương trình truyền thông về sức khỏe, hiến máu tình nguyện, phòng chống bệnh không lây nhiễm và nhiều hoạt động cộng đồng khác.

Hôm nay, chúng tôi mong muốn hội thảo sẽ tiếp tục là một diễn đàn cởi mở, nơi các nhà quản lý, chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những tiến bộ mới của y học và những chính sách, sáng kiến có khả năng tạo nên bước chuyển trong công tác phòng, chống ung thư tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng sau hội thảo, sẽ có thêm nhiều khuyến nghị chính sách thiết thực, nhiều mô hình hợp tác giữa bệnh viện, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp về tầm soát sớm, lối sống lành mạnh và bình đẳng trong tiếp cận các thành tựu y học hiện đại.

Mỗi bệnh nhân ung thư không chỉ là một hồ sơ bệnh án, mà là một con người với những ước mơ, gia đình và khát vọng được sống. Mỗi ca bệnh được phát hiện sớm không chỉ cứu một mạng người, mà còn giữ gìn hạnh phúc của một gia đình và giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng, bằng trí tuệ, trách nhiệm và sự chung tay của các nhà quản lý, đội ngũ chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan báo chí và toàn xã hội, chúng ta sẽ từng bước tạo nên những đột phá thực sự trong cuộc chiến chống ung thư, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, nhân văn hơn và phát triển bền vững hơn.