Ăn vào là nôn, người phụ nữ TP.HCM mắc bệnh lý tiêu hóa hiếm gặp

Liên tục nôn sau khi ăn và sụt cân nghiêm trọng, chị H.N (38 tuổi, TP.HCM) được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên - căn bệnh tiêu hóa hiếm gặp chỉ chiếm dưới 0,3% dân số.

Căn bệnh hiếm ẩn sau dấu hiệu trào ngược dạ dày

“Tôi vốn ăn ít, nhưng gần đây, cứ ăn được vài miếng là không thể nuốt nổi, có lúc vừa ăn xong đã nôn sạch. Cứ nghĩ do bao tử nhỏ hoặc bị trào ngược dạ dày nên tôi tự mua thuốc uống như thói quen”, chị H.N nhớ lại giai đoạn đầu phát bệnh.

Chị kể, mặc dù đã uống thuốc nhưng tình trạng bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm, cơ thể chị suy kiệt rất nhanh. Các triệu chứng tiến triển nặng đến mức chị gần như mất hoàn toàn khả năng dung nạp thức ăn, cân nặng sụt giảm nghiêm trọng.

Khi đi khám tại một số cơ sở y tế, kết quả chụp CT scan bụng và nội soi đường tiêu hóa ghi nhận hình ảnh nghi ngờ hẹp tá tràng. Dù vậy, sau một thời gian điều trị nội khoa, tình trạng nôn ói vẫn không thuyên giảm, các cơn đau ngày một dày đặc. Khi không thể chịu đựng thêm, chị tìm đến Bệnh viện Vinmec Central Park.

Nhờ chiến lược điều trị chính xác, chỉ một ngày sau ca phẫu thuật, tình trạng buồn nôn cải thiện rõ rệt và người bệnh có thể ăn nhẹ trở lại.

Tại đây, sau khi thăm khám và thực hiện thêm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác định chị H.N bị hẹp tá tràng do hội chứng động mạch mạc treo tràng trên.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Văn Nghĩa - bác sĩ Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Vinmec Central Park, đây là bệnh lý cực kỳ hiếm gặp (tỷ lệ < 0,3% dân số). Căn bệnh này khiến một đoạn tá tràng bị chèn ép cơ học, làm cho thức ăn và dịch tiêu hóa bị tắc nghẽn, không thể lưu thông bình thường.

Với tình trạng nghiêm trọng của chị H.N, việc điều trị nội khoa không còn mang lại hiệu quả, phẫu thuật là giải pháp duy nhất để “giải cứu” hệ tiêu hóa cho người bệnh.

Hướng đi riêng được lựa chọn cho ca bệnh

Nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị cho ca bệnh phức tạp, ê-kíp bác sĩ Vinmec Central Park đã có những tính toán cẩn trọng. Bác sĩ Nghĩa cho biết:“Thông thường, hướng xử lý là phẫu thuật nối tá tràng với ruột để tạo đường lưu thông mới cho dịch tiêu hóa và thức ăn. Tuy nhiên, qua đánh giá kỹ lưỡng trước mổ, chúng tôi nhận thấy dạ dày của người bệnh đã bị giãn và sa xuống rất nhiều. Nếu chỉ làm theo cách thông thường sẽ không đạt hiệu quả tối đa. Vì vậy, ê-kíp quyết định thực hiện kỹ thuật nối tá tràng - hỗng tràng kết hợp nối vị - tràng theo kiểu Roux-en-Y”.

Nhờ chiến lược điều trị chính xác, chỉ một ngày sau ca phẫu thuật, chị H.N đã giảm rõ rệt cảm giác buồn nôn và có thể ăn nhẹ trở lại. Chị đã được các bác sĩ hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, nhai kỹ và tăng dần lượng thức ăn để cơ thể từng bước thích nghi với hệ tiêu hóa mới.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Central Park là địa chỉ thăm khám chuyên khoa Tiêu hóa uy tín tại TP.HCM.

Nhìn lại hành trình vượt cửa ải bệnh tật, điều khiến chị H.N xúc động nhất chính là sự tận tâm, đồng hành của đội ngũ y bác sĩ Vinmec Central Park.

“Mỗi lần tôi đau hay lo lắng, các bác sĩ đều có mặt kịp thời hướng dẫn điều trị giảm đau rất kỹ. Trước khi mổ, bác sĩ giải thích rõ ràng tình trạng, kiên trì điều chỉnh thể trạng dinh dưỡng và theo dõi sát sao, đợi cơ thể tôi đủ ổn định mới tiến hành phẫu thuật. Các bạn điều dưỡng ngày nào cũng ghé hỏi thăm, chăm sóc từng chút một khiến tôi có cảm giác rất an tâm”, chị H.N chia sẻ.

ThS.BSCKII Nguyễn Văn Nghĩa khuyến cáo, nếu xuất hiện các triệu chứng như đầy bụng, buồn nôn hoặc nôn sau ăn kéo dài, người bệnh nên đến ngay các chuyên khoa Tiêu hóa uy tín để được đánh giá toàn diện. Khi phương pháp nội khoa không hiệu quả, việc tầm soát sớm các nguyên nhân ngoại khoa hiếm gặp sẽ giúp người bệnh được chẩn đoán, điều trị kịp thời và tránh những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.