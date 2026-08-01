'Tình hình càng phức tạp càng phải bình tĩnh, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu'

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Tình hình càng phức tạp càng phải bình tĩnh, chủ động; tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu, mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc; mở rộng hợp tác đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, nội lực và khả năng chống chịu.

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” khai mạc. Hội nghị làm việc đến ngày 7/8 với 18 phiên họp.

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau hơn 80 năm thành lập nước và 40 năm đổi mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 ngày 1/8. Ảnh: Như Ý.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, với việc lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội Đảng xác định ngoại giao, đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Do đó, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng đã đề ra đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới: Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa XIII về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV đã xác định rõ những chủ trương lớn; Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được thành lập. Đường lối đã rõ, cơ chế chỉ đạo đang được kiện toàn, việc cấp thiết là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và có kết quả cụ thể.

Đánh giá kết quả từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, có việc vượt ngoài dự báo thông thường, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn được triển khai chủ động.

Đối ngoại phối hợp với quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc, không để đất nước rơi vào thế bị động, bất ngờ.

Cục diện đối ngoại tiếp tục được mở rộng và nâng tầm: Việt Nam đã thiết lập hoặc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với 9 đối tác, đối tác chiến lược với 11 nước và đối tác toàn diện với 5 nước. Điều này cho thấy sự tin cậy chính trị và vị thế của đất nước ngày càng cao. Đối ngoại đa phương có thêm nhiều dấu ấn với việc tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh P4G và Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng; tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Ngoại giao kinh tế bám sát với yêu cầu phát triển của đất nước. Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do; kim ngạch xuất nhập khẩu trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại hàng đầu thế giới; vốn đầu tư nước ngoài năm 2025 mức cao nhất trong 5 năm...

Toàn cảnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Như Ý.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ hạn chế hiện nay không phải là thiếu chủ trương, mà chủ yếu nằm ở khâu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Phải tạo ra sản phẩm cụ thể

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tình hình càng phức tạp càng phải bình tĩnh, chủ động; tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu, mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc; mở rộng hợp tác đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, nội lực và khả năng chống chịu.

Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Nghiên cứu đi trước một bước, giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận biết sớm xu hướng, thời cơ, nguy cơ, không để bất ngờ về chiến lược; tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp, lâu dài đến an ninh và phát triển như điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh mạng và an ninh dữ liệu.

Thứ hai, làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại. Các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được; nâng cấp quan hệ là mở ra một chặng đường mới. Hiệu quả của quan hệ thể hiện qua việc môi trường hòa bình được củng cố, thị trường được mở rộng, dự án được hình thành, công nghệ và nhân lực được nâng lên, Nhân dân được hưởng lợi.

Thứ ba, đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài; thu hút có chọn lọc dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, nông nghiệp hiện đại, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ tư, nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục phát huy vai trò tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công; đóng góp vào gìn giữ hòa bình, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; việc đăng cai Năm APEC 2027 phải được chuẩn bị từ sớm về nội dung, sáng kiến, vật chất, nhân lực và vận động sự ủng hộ. Triển khai Nghị quyết số 59 gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế, nâng cao nội lực.

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn. Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế phát huy vai trò chỉ đạo chiến lược và điều phối thống nhất; Bộ Ngoại giao với trách nhiệm Cơ quan thường trực làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối, đôn đốc, chủ động phát hiện những vấn đề còn vướng mắc và đề xuất cách tháo gỡ. Trong đó phát huy vai trò của cơ chế liên ngành, vai trò của người đứng đầu và xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về điều ước, thỏa thuận và cam kết quốc tế.

Thứ sáu, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu làm tốt từ tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng, lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo; sớm hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi về những địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ chào cờ. Ảnh: Như Ý.

Về nội dung thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hội nghị làm rõ ba vấn đề: Những biến động lớn của thế giới đến năm 2030 tác động thế nào đến mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ nào trong Nghị quyết số 06, Nghị quyết số 59 và Nghị quyết sắp tới về người Việt Nam ở nước ngoài phải ưu tiên; làm gì để chuyển khuôn khổ quan hệ, cam kết và thỏa thuận quốc tế thành thị trường, dự án, công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực mới.

Về kết quả, hội nghị phải tạo ra sản phẩm cụ thể: Xác định nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và trách nhiệm trong triển khai ba nghị quyết về đối ngoại và hội nhập quốc tế nêu trên; đẩy mạnh triển khai các điều ước, thỏa thuận và dự án quan trọng còn chậm; xác định thị trường, dự án, công nghệ, đối tác và nguồn nhân lực cần tập trung; đóng góp vào sơ kết thực hiện Nghị quyết số 59 và chuẩn bị Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với truyền thống ngoại giao cách mạng Việt Nam, với trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm, toàn ngành Ngoại giao và các lực lượng đối ngoại sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế Việt Nam.