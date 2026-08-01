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Tàu đổ bộ của Hải quân Singapore thăm Khánh Hòa

Lữ Hồ

TPO - Tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence chở theo các sĩ quan, thủy thủ và học viên của Hải quân Singapore đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 1/8, tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence của Hải quân Singapore đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa.

Clip: Tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Chuyến thăm do Đại tá Siswi Herlini - Tư lệnh Bộ tư lệnh Huấn luyện và Học thuyết hàng hải Singapore, làm trưởng đoàn, cùng Trung tá Hu Junjie Daniel làm thuyền trưởng và các sĩ quan, thủy thủ và học viên của Hải quân Singapore.

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Đại tá Nguyễn Hải Châu tặng hoa Đại tá Siswi Herlini (bìa phải).

Đại tá Nguyễn Hải Châu - Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, chủ trì đón đoàn. Cùng tham gia đón đoàn có đại diện của các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa và Binh đoàn 20.

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Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm của tàu Endurance RSS Persistence.

Trong thời gian chuyến thăm (từ ngày 1 - 5/8), nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân. Bên cạnh đó, thủy thủ tàu sẽ tham gia giao lưu với cán bộ, học viên Học viện Hải quân, tham quan các địa danh văn hóa nổi tiếng tại địa phương.

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Các thủy thủ trên tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence.

Chuyến thăm của tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Singapore nói chung, Hải quân hai nước nói riêng.

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Tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence trên vùng biển Cam Ranh.

Được biết, tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence thuộc lớp Amphibious. Tàu được hạ thủy vào 13/3/1999, đến ngày 7/4/2001 được nhập vào biên chế của Hải quân Singapore.

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Tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh.
Lữ Hồ
#tàu đổ bộ #RSS Persistence #Khánh Hòa #Hải quân Singapore #giao lưu quân sự #hợp tác quốc tế

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