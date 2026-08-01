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Pháp luật

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‘Lò’ kem trộn biến mỹ phẩm giả thành hàng hiệu, bán rầm rộ trên Facebook, TikTok

Tân Châu

TPO - Nhóm bị can mua nguyên liệu trôi nổi, thuê người trộn kem, sang chiết, dán nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng rồi rao bán trên Facebook, TikTok, phân phối đến nhiều đại lý trong nước.

Viện KSND Khu vực 9 TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Lâm Thị Kim Nương (SN 1983, kinh doanh) và Kiều Hoàng Nhã (SN 1987, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Hikachi) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

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Các bị can trong vụ án (từ trái sang phải): Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương,Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã và Lâm Thị Kim Nương. Ảnh: CA

Các đồng phạm gồm Trần Quốc Trung (SN 2005, kinh doanh), Lâm Thị Mộng Linh (SN 1993, kinh doanh), Trần Thị Phương (SN 1987, lao động tự do) và Đỗ Văn Bạc (quản lý Công ty TNHH In Bao bì Duy Phú) bị truy tố về tội “Sản xuất hàng giả”, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023, Lâm Thị Kim Nương thuê nhà trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TPHCM để lập “xưởng” sản xuất mỹ phẩm nhưng không đăng ký kinh doanh.

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Tang vật của vụ án. Ảnh: CA

Nương mua nguyên liệu trôi nổi tại khu vực Chợ Lớn, sau đó đặt Kiều Hoàng Nhã gia công, cung cấp hàng bán thành phẩm. Nương thuê Trung, Linh và Phương thực hiện các công đoạn trộn kem, sang chiết, dán tem nhãn và đóng gói sản phẩm.

Bị can Đỗ Văn Bạc dù biết các đối tượng không có hồ sơ pháp lý về nhãn hiệu nhưng vẫn nhận in hàng nghìn tem, nhãn giả mạo xuất xứ Mỹ, Thái Lan cho các thương hiệu như OLAY, Vaseline, Abutine C3C, Bạch Ngọc Liên...

Sau khi hoàn thiện, số mỹ phẩm giả được Nương chào bán trên mạng xã hội Facebook thông qua tài khoản “Shop Mỹ Phẩm Cô Nương” và TikTok, sau đó phân phối cho các đại lý tại khu vực miền Tây và miền Trung.

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Tang vật của vụ án. Ảnh: CA

Ngày 2/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện Lâm Thị Kim Nương đang thuê một số nhân viên sản xuất, vận chuyển nhiều sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ hơn 10.200 sản phẩm mỹ phẩm giả, hàng trăm kilôgam kem, hóa chất chưa pha chế cùng nhiều máy móc, tem, nhãn phục vụ việc sản xuất.

Theo kết luận của Hội đồng định giá, tổng giá trị số tài sản là hàng giả bị thu giữ hơn 104 triệu đồng.

Hiện vụ án đã được chuyển đến TAND Khu vực 9 TPHCM để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.

Tân Châu
#Mỹ phẩm giả #Kem trộn #Lâm Thị Kim Nương #Hàng giả #Viện KSND TPHCM #In tem nhãn giả #Công ty Hikachi

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