Khởi tố 3 đối tượng cho vay lãi nặng hơn 82 tỷ đồng

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay hơn 82 tỷ đồng.

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964, cùng trú tại phường Thành Sen) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

3 đối tượng ở giữa ảnh, từ phải sang trái gồm: Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: CACC

Theo điều tra, các đối tượng cho nhiều người vay tiền với thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản bảo đảm nhưng áp dụng mức lãi suất cao hơn nhiều lần quy định của pháp luật. Để che giấu hoạt động phạm pháp, nhóm này chủ yếu cho vay qua người quen hoặc người đã từng vay. Còn đối với người lạ có nhu cầu vay vốn, các đối tượng tuyệt đối không giải quyết nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Quá trình thu hồi nợ, các đối tượng yêu cầu người vay thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua người trung gian. Trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng, các đối tượng yêu cầu người vay không ghi nội dung liên quan đến việc trả tiền gốc hoặc tiền lãi nhằm che giấu bản chất giao dịch.

Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Sau thời gian xác minh và củng cố tài liệu, lực lượng công an xác định các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, qua đó thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, giấy tờ và dữ liệu điện tử có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay, còn Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay. Tổng số tiền các đối tượng cho vay hơn 82 tỷ đồng, với lãi suất vượt nhiều lần mức tối đa theo quy định của pháp luật, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.