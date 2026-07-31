Bí mật trên chuyến xe từ Lào vào Việt Nam

TPO - Gần 70kg ma túy được ngụy trang trong các gói trà, giấu dưới ghế xe và bình xăng của một ô tô từ Lào sang Việt Nam.

Ngày 31/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Khat Chotthavong (SN 2000) và Kinnaveth Dalavong (SN 1996), cùng trú tại thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 11/2024, Khat Chotthavong được một người đàn ông tên Xay U Đon (quốc tịch Lào, chưa rõ lai lịch) thuê điều khiển ô tô vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam với tiền công 40 triệu Kíp Lào. Sau khi Khat Chotthavong đề nghị cho bạn thân là Kinnaveth Dalavong cùng tham gia, Xay U Đon tiếp tục thuê người này với tiền công 30 triệu Kíp Lào.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến.

Sáng 3/11/2024, Khat Chotthavong được người của Xay U Đon đưa đón bằng ô tô 7 chỗ, thông báo trên xe có cất giấu ma túy và giao 1.500 USD cùng 17 triệu Kíp Lào để chi phí đi đường.

Chiều cùng ngày, chiếc xe tiếp tục đón Kinnaveth Dalavong để cùng sang Việt Nam. Trên xe còn có ba phụ nữ quốc tịch Lào nhưng những người này không biết việc các đối tượng vận chuyển ma túy.

Trong suốt hành trình, Xay U Đon liên tục liên lạc, chỉ đạo Khat Chotthavong cập nhật vị trí và hướng dẫn cách qua cửa khẩu nhằm tránh bị phát hiện. Người này yêu cầu sắp xếp lại ghế ngồi, không để hành khách tựa vào hàng ghế sau vì ma túy được cất giấu tại đó, đồng thời chỉ để ba phụ nữ làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4/11/2024, khi hai bị cáo làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 70 gói ma túy được ngụy trang trong các gói trà, cất giấu tại nhiều vị trí trên xe, trong đó có các ghế ngồi và bình xăng. Tổng khối lượng ma túy thu giữ gần 70kg.

Chiếc xe hai đối tượng dùng để chở ma túy.

Tại phiên tòa, ban đầu hai bị cáo phủ nhận hành vi phạm tội và cho rằng không biết trên xe có ma túy. Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi, cả hai đã thừa nhận hành vi, bày tỏ sự ăn năn và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo vì vụ lợi đã tham gia vận chuyển số lượng đặc biệt lớn chất ma túy, gây nguy hiểm cho xã hội, nên tuyên phạt Khat Chotthavong và Kinnaveth Dalavong cùng mức án tù chung thân.

Đối với Xay U Đon và các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng Việt Nam tại Lào phối hợp với cơ quan chức năng CHDCND Lào tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.