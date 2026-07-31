Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ đạo diễn Lê Minh tạt sơn và mắm tép để đòi nợ

TPO - Sau khi nghị án, HĐXX TAND khu vực 4 (TPHCM) quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ nội dung liên quan trong vụ án.

Chiều 31/7, TAND khu vực 4 (TPHCM) tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lê Minh (50 tuổi, còn được biết đến với nghệ danh đạo diễn Lê Minh) và Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị cáo Nguyễn Lê Minh từng là đạo diễn hàng loạt phim đình đám như "Dốc sương mù", "Vực thẳm vô hình", "Bí mật chôn vùi"…

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai. Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Lê Minh từ 7-8 năm tù và Trần Quốc Thắng từ 5-6 năm tù, cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngay sau khi Viện Kiểm sát luận tội, HĐXX cho bị cáo và luật sư của các bị cáo bào chữa.

Trình bày trước HĐXX, cả hai bị cáo Nguyễn Lê Minh và Trần Quốc Thắng cho rằng mình bị oan, hành vi không đủ yếu tố cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Lê Minh và Trần Quốc Thắng cho rằng cáo buộc hai bị cáo phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” chưa có căn cứ, đề nghị HĐXX áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội và tuyên cả hai không phạm tội.

Theo luật sư, đối với Nguyễn Lê Minh, hồ sơ vụ án không thể hiện bị cáo có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm buộc bà Châu giao 730 triệu đồng. Đây là khoản nợ đã được tòa án công nhận bằng quyết định thỏa thuận và đang được cơ quan thi hành án dân sự giải quyết.

Luật sư cho rằng hành vi tạt sơn, mắm tép của Minh xuất phát từ sự bức xúc do nhiều lần không được trả nợ, không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Hành vi này cũng không gây thiệt hại về tài sản.

Đối với Trần Quốc Thắng, luật sư lập luận bị cáo không biết mục đích Minh nhờ mua sơn, không biết việc tạt sơn và không tham gia thực hiện hành vi này. Đáng chú ý, lon sơn Thắng mua vẫn còn nguyên trên xe.

Từ đó, luật sư cho rằng không có căn cứ xác định Thắng có sự thống nhất ý chí hoặc lỗi cố ý để bị xem là đồng phạm. Luật sư đề nghị HĐXX tuyên Minh và Thắng không phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời trả tự do cho hai bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhằm xác định lại số tiền bị chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, bà Phạm Thị Quỳnh Châu (55 tuổi, ngụ TPHCM) kinh doanh cửa hàng rượu ngoại, thường cung cấp hàng cho các khách sạn và đơn vị tổ chức sự kiện.

Năm 2016, trong một lần tham gia sự kiện, bà Châu quen biết ông Minh. Sau đó, hai người trở nên thân thiết, thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.

Từ năm 2018, bà Châu nhiều lần vay của ông Minh tổng cộng 800 triệu đồng để nhập rượu về kinh doanh, không tính lãi. Đến cuối năm 2021, sau dịch COVID-19, do gặp khó khăn về kinh tế, bà Châu không trả nợ dù ông Minh nhiều lần yêu cầu.

Sau đó, ông Minh khởi kiện và được tòa án tuyên buộc bà Châu thanh toán 730 triệu đồng. Tại cơ quan thi hành án, bà Châu cam kết trả khoản nợ nhưng sau đó không thực hiện.

Khoảng chiều 4/9/2024, ông Minh nhắn tin nhờ ông Thắng mua một hộp sơn nhưng không nhận được phản hồi nên tự đi mua. Ông Minh đồng thời lấy mắm tép có sẵn trong nhà cho vào túi nylon.

Sau đó, Minh nhờ Thắng chở đến nhà bà Châu tại khu vực quận Tân Bình cũ. Khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, khi bà Châu đang ở tầng 1, nhân viên báo cửa hàng dưới tầng trệt bị tạt sơn và mắm tép.

Kiểm tra camera an ninh, bà Châu phát hiện hai người đi xe máy ném các túi chứa chất bẩn vào cửa hàng nên trình báo cơ quan công an.