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Pháp luật

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Xin làm tình nguyện viên gây quỹ 'Nghĩa tình đồng đội', rồi biển thủ tiền quyên góp

Huỳnh Thủy

TPO - Xin làm tình nguyện viên của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk để vận động quỹ "Nghĩa tình đồng đội", hai phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt tiền quyên góp.

Ngày 31/7, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk cho biết, VKSND khu vực 13 vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Thái Thị Thắm (SN 1972, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) và Hồ Thị Tưởng (SN 1968, trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan tố tụng tống đạt các quyết định tố tụng đối với Thái Thị Thắm và Hồ Thị Tưởng. Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 1/2026, đối tượng Thắm và Tưởng đến gặp ông Nguyễn Thành Bích - Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk - người được phân công trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội tại khu vực phía Đông tỉnh, để xin tham gia làm tình nguyện viên.

Đến tháng 4/2026, hai người đề xuất vận động quyên góp xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội" nhằm tri ân Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026), đồng thời hỗ trợ, tặng quà cho các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất này được ông Nguyễn Thành Bích đồng ý. Sau đó, ông Bích đại diện Hội ký hợp đồng liên kết và cấp giấy giới thiệu, xác nhận Thắm, Tưởng là tình nguyện viên của Hội để thực hiện việc vận động gây quỹ.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 6/7 đến 16/7/2026, lợi dụng danh nghĩa tình nguyện viên của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk, Thắm và Tưởng đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk đóng góp vào quỹ "Nghĩa tình đồng đội".

Hai bị can bị cáo buộc đã thu tiền của 11 cá nhân với tổng số 15,5 triệu đồng nhưng không hạch toán, không nộp về Hội mà bỏ ngoài sổ sách, sau đó chiếm đoạt và chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, VKSND khu vực 13 đã phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết nguồn tin; đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ, bảo đảm các quyết định tố tụng được phê chuẩn đúng căn cứ, trình tự và quy định của pháp luật.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huỳnh Thủy
#Tình nguyện viên #quỹ nghĩa tình đồng đội #chiếm đoạt #Đắk Lắk #tham ô tài sản

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