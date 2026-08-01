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Người lính

Kịch tính vụ phi công Ukraine bám đuôi tên lửa Nga đến biên giới Ba Lan

Minh Hạnh

TPO - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết, một phi công Ukraine đã theo dõi tên lửa Kh-101 của Nga khi tên lửa này đang bay về phía Ba Lan, nhưng không thể bắn hạ nó và buộc phải điều khiển máy bay quay đầu khi cách biên giới 20 giây.

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(Ảnh: Không quân Ukraine)

Trước đó, chính quyền Ba Lan cho biết, một tên lửa Nga đã rơi xuống lãnh thổ nước này trong cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Nga nhằm vào Ukraine rạng sáng 30/7.

"Phi công Ukraine đã theo dõi quả tên lửa này, nhưng anh ấy không thể bắn hạ nó, và đã quay đầu máy bay 20 giây trước khi đến biên giới Ba Lan”, Thứ trưởng Tomczyk giải thích. Theo ông, máy bay Ukraine không thể xâm nhập không phận Ba Lan vì cũng có nguy cơ bị máy bay F-16 của Ba Lan bắn hạ.

Ông lưu ý, quân đội Nga thường tấn công bằng 10 đến 20 tên lửa. Trong khi vào ngày 30/7, "có tổng cộng khoảng 70 tên lửa” được quân đội Nga phóng đi.

"Cũng cần phải nói thêm rằng phần lớn các tên lửa này đã bị quân đội Ukraine bắn hạ trên lãnh thổ Ukraine, nơi đã hứng chịu toàn bộ sức công phá của cuộc tấn công”, ông nói.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Cơ quan chức năng Ba Lan vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc, với sự tham gia của một chuyên gia Ukraine.

Bình luận về vụ tên lửa Nga rơi ở tỉnh Lublin, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, không có cơ sở nào để tin rằng Ba Lan là mục tiêu.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki dự kiến ​​sẽ nhận được báo cáo chi tiết của chính phủ về vụ việc, nhưng ông sẽ không triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #Ba Lan #tên lửa Nga #máy bay chiến đấu Ukraine #xung đột Nga Ukraine

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