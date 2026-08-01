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Hà Nội xây dựng tuyến phố đi bộ thông minh đầu tiên tại Cầu Giấy

Trần Hoàng

TPO - Tuyến phố đi bộ tại phố Thành Thái, phường Cầu Giấy được xác định là không gian văn hóa, mô hình phố đi bộ thông minh, tạo thêm điểm đến văn hóa, du lịch và sinh hoạt cộng đồng của Thủ đô.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ tại phố Thành Thái, phường Cầu Giấy, với mục tiêu xây dựng thương hiệu "Cầu Giấy - Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng", tạo thêm điểm đến văn hóa, du lịch và sinh hoạt cộng đồng của Thủ đô.

Tuyến phố đi bộ tại phố Thành Thái và phố Khúc Thừa Dụ, dự kiến hoạt động các tối cuối tuần, ngày lễ và các dịp cao điểm. Tại tuyến phố sẽ thiết lập không gian dành riêng cho người đi bộ, kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng; đảm bảo phân luồng giao thông hợp lý, hạn chế phương tiện cơ giới trong thời gian tổ chức...

Theo lộ trình, giai đoạn 1 của đề án tập trung vào việc đầu tư xây dựng khu vực lõi trung tâm của không gian văn hóa Cầu Giấy với phạm vi cụ thể bao gồm: Một số hạng mục bên trong công viên Cầu Giấy và đoạn tuyến phố Thành Thái tiếp giáp công viên.

Giai đoạn 2, nghiên cứu mở rộng phạm vi không gian văn hóa sang các khu vực khác đường Khúc Thừa Dụ và Trương Công Giai, kết nối hỗ trợ các khu vực tuyến phố Duy Tân, Khu Công nghệ thông tin tập trung, Công viên hồ điều hòa CV1.

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Khu vực trước cổng công viên Cầu Giấy

Đối với giải pháp xây dựng thương hiệu "Phố ẩm thực Cầu Giấy", giai đoạn đầu nghiên cứu mô hình xe bán hàng lưu động và khu ẩm thực tập trung di động thay cho ki-ốt ẩm thực truyền thống. Có thể bố trí khoảng 15 xe bán hàng lưu động hoặc gian hàng ẩm thực di động thiết kế đồng bộ, nhận diện bằng màu xanh lá, trắng, vàng cốm, bố trí tại khu vực Khúc Thừa Dụ hoặc vùng đệm dịch vụ phù hợp.

Trong giai đoạn đầu của Đề án, phương án thiết kế tập trung chủ yếu vào tuyến phố Thành Thái, Công viên Cầu Giấy và tuyến phố Khúc Thừa Dụ (vùng đệm) để tạo lập một không gian phục vụ đi bộ và hoạt động cộng đồng. Không gian này được kết hợp với không gian công viên Cầu Giấy tạo nên một tổng thể hài hòa, phụ trợ lẫn nhau.

Người dân trong khu vực được ưu tiên tổ chức và cung cấp các dịch vụ tại những công trình cố định (khu đất trong công viên, giáp hàng rào phía phố Thành Thái). Người dân địa phương chính là "chủ nhà" của không gian, đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức và duy trì các hoạt động.

Đây cũng là nơi tổ chức các lễ hội âm nhạc, triển lãm nghệ thuật đương đại, trình diễn sắp đặt; Hội chợ việc làm, ngày hội gia đình do doanh nghiệp tài trợ, chiến dịch cộng đồng...

Hà Nội cũng hướng đến liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng... để tạo sân chơi cho sinh viên, thu hút nguồn lực trí tuệ, sáng tạo cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Mời gọi các câu lạc bộ, hội nhóm nghệ thuật (âm nhạc đường phố, kịch, múa) biểu diễn thường xuyên, tạo nên sự đa dạng và chuyên nghiệp cho các hoạt động. Ứng dụng kỹ thuật số dịch vụ quảng bá và phát huy du lịch...

Trần Hoàng
#phố đi bộ thông minh tại Cầu Giấy #không gian văn hóa cộng đồng #ứng dụng công nghệ trong tổ chức sự kiện #phát triển du lịch và ẩm thực địa phương #xây dựng thương hiệu khu vực sáng tạo #Công viên Cầu Giấy #phường Cầu Giấy

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