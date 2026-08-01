Doanh nghiệp bị buộc nộp 5,4 tỷ tiền thuế sau khi Viện Kiểm sát khởi kiện

Vụ án dân sự công ích đầu tiên tại Hà Nội được đưa ra xét xử

Ngày 1/8, TAND khu vực 5 (Hà Nội) vừa mở phiên tòa xét xử công khai vụ án dân sự công ích về việc "yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế". Đây là vụ án dân sự công ích đầu tiên tại Hà Nội được đưa ra xét xử theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Trong vụ án, Viện KSND khu vực 5 (Hà Nội) tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn; bị đơn là Công ty TNHH Landmark Lương Sơn; Thuế Cơ sở 11 (Hà Nội) tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vụ khởi kiện bắt nguồn từ Viện KSND khu vực 5 tiếp nhận thông tin do Thuế Cơ sở 11 chuyển đến về các doanh nghiệp đang nợ thuế số tiền lớn, trong đó có Công ty TNHH Landmark Lương Sơn.

Qua xác minh, Viện kiểm sát xác định tính đến ngày 31/5/2026 doanh nghiệp này còn nợ hơn 6,3 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế, các khoản phải thu khác và tiền chậm nộp.

Đại diện doanh nghiệp cho biết chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính là do khách hàng chưa thanh toán công nợ, doanh nghiệp gặp khó khăn trong cân đối nguồn vốn. Dù cam kết sẽ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước ngày 29/6/2026 nhưng doanh nghiệp không thực hiện được.

Ngày 23/6/2026, Viện KSND khu vực 5 ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu Công ty TNHH Landmark Lương Sơn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Sau đó, doanh nghiệp mới nộp 1,2 tỷ đồng nhưng vẫn chưa khắc phục toàn bộ số tiền còn nợ.

Trước tình trạng doanh nghiệp tiếp tục chậm thực hiện nghĩa vụ, Viện KSND khu vực 5 kiến nghị Thuế Cơ sở 11 khởi kiện vụ án dân sự công ích. Tuy nhiên, cơ quan thuế cho biết đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế theo quy định nhưng không có điều kiện thực hiện khởi kiện, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát thực hiện quyền khởi kiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Ngày 13/7/2026, Viện KSND khu vực 5 ban hành quyết định khởi kiện, yêu cầu TAND khu vực 5 buộc Công ty TNHH Landmark Lương Sơn thực hiện nghĩa vụ nộp số tiền thuế còn nợ.

Hội đồng xét xử TAND khu vực 5 Hà Nội xét xử vụ án do Viện Kiểm sát khởi kiện.

Buộc doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ

Tại phiên tòa, đại diện Công ty TNHH Landmark Lương Sơn thừa nhận doanh nghiệp còn chậm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế như nội dung khởi kiện của Viện Kiểm sát. Ngoài lý do doanh nghiệp bị đối tác chậm công nợ, thiếu nguồn tiền, bị đơn cũng đề nghị HĐXX xem xét miễn khoản tiền chậm nộp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp được trả dần số tiền theo lộ trình.

Còn đại diện Thuế Cơ sở 11 xác nhận doanh nghiệp đã nộp bổ sung 500 triệu đồng sau thời điểm khởi kiện. Theo số liệu cập nhật đến ngày xét xử sơ thẩm, tổng số tiền doanh nghiệp còn phải nộp hơn 5,4 tỷ đồng, trong đó tiền thuế và các khoản phải thu khác hơn 5,1 tỷ đồng, tiền chậm nộp là hơn 309 triệu đồng.

Đại diện cơ quan thuế thống nhất với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện Kiểm sát, đề nghị HĐXX buộc doanh nghiệp thực hiện ngay nghĩa vụ.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, lời trình bày của các bên, HĐXX nhận định doanh nghiệp đã nhiều lần được cơ quan thuế đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách Nhà nước, lợi ích công cần được pháp luật bảo vệ.

Đối với đề nghị xin miễn tiền chậm nộp và được trả dần nghĩa vụ thuế của bị đơn, HĐXX cho rằng Công ty TNHH Landmark Lương Sơn không thuộc trường hợp được miễn theo quy định của Luật Quản lý thuế. Việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ sẽ không bảo đảm yêu cầu bảo vệ lợi ích công, tính nghiêm minh của pháp luật.

Từ phân tích trên, HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện Kiểm sát, buộc Công ty TNHH Landmark Lương Sơn phải thực hiện ngay nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng (gồm 5,1 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải thu khác cùng hơn 309 triệu đồng tiền chậm nộp).

Bản án tuyên, từ sau 31/7/2026, doanh nghiệp tiếp tục phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2025 cho đến khi hoàn thành đầy đủ với ngân sách Nhà nước.