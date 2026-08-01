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Pháp luật

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Nguyên Phó Chủ tịch huyện cùng 11 thuộc cấp lĩnh án tù vì đất đai

Hoàng Nam

TPO - TAND tỉnh Quảng Trị vừa tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ án sai phạm quản lý đất đai xảy ra tại huyện Hướng Hóa (cũ). Ba cựu cán bộ chủ chốt của UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng bị tuyên phạt 5 năm tù vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, bị cáo Lê Quang Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (cũ); Vương Viết Thắng, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa (cũ) và Dương Phúc Hiếu, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa (cũ), cùng bị HĐXX tuyên phạt 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

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Toàn cảnh phiên toà.

Bị cáo Trần Nhật Hoàng, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa (cũ), bị tuyên 3 năm 6 tháng tù về hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên Lê Khánh Vũ và Dương Phước Định mỗi người 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Văn Hùng và Dương Phúc Cường mỗi người 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Trương Đình Tùng và Trương Đức Cường cùng bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hai bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Thủy bị tuyên 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Theo cáo trạng, các sai phạm xảy ra trong quá trình giải quyết hồ sơ đất đai tại huyện Hướng Hóa (cũ), tập trung ở hai nhóm hành vi gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định.

Quá trình giải quyết hồ sơ, nhiều cán bộ thuộc UBND huyện Hướng Hóa, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND cấp xã đã bỏ qua các quy định về xác minh nguồn gốc, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều trường hợp không đủ điều kiện.

Trong đó, hai thửa đất số 59 và 60, tờ bản đồ số 63 tại thị trấn Khe Sanh (cũ), có nguồn gốc đất lâm trường vẫn được hợp thức hóa để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, bốn thửa đất tại thôn Xi Núc, xã Tân Long (cũ) cũng được cấp giấy chứng nhận không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,686 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND huyện Hướng Hóa (cũ) còn cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với 27 thửa đất trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, làm thất thu ngân sách Nhà nước hơn 7,591 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối cải và xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 1,686 tỷ đồng thiệt hại, do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định và hơn 7,591 tỷ đồng do chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật theo phần trách nhiệm của từng người; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái quy định.

Hoàng Nam
#12 bị cáo #quản lý đất đai #huyện Hướng Hoá #lợi dụng chức vụ #Phó Chủ tịch huyện #Quảng Trị

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