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Đến bệnh viện sinh con, sản phụ bất ngờ vượt cạn giữa đường rừng

Ngọc Tú

TPO - Khi đang được người thân đưa đến cơ sở y tế, sản phụ Lữ Thị Khuyết bất ngờ chuyển dạ và sinh con giữa đường. Lực lượng công an và cán bộ y tế xã Huồi Tụ đã kịp thời có mặt hỗ trợ, đưa hai mẹ con đến nơi an toàn.

Sáng 1/8, bác sĩ Trần Xuân Tú - Trạm trưởng Trạm y tế xã Huồi Tụ (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một sản phụ sinh con giữa đường an toàn.

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Công an và cán bộ Trạm Y tế xã Huồi Tụ hỗ trợ sản phụ sinh con giữa đường.

Trước đó vào khoảng 16h45’ ngày 31/7, chị Lữ Thị Khuyết (19 tuổi, trú bản Hạt Ta Vén, xã Keng Đu) cùng người thân đi đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn để chờ sinh. Đây là kỳ sinh nở đầu tiên của sản phụ Khuyết.

Dọc đường đi, sản phụ Khuyết bất ngờ chuyển dạ và sinh con ngay giữa đường. Nhận được thông tin từ gia đình, Công an xã Huồi Tụ, Công an xã Na Loi phối hợp cùng cán bộ Trạm Y tế xã Huồi Tụ dùng xe chuyên dụng khẩn trương đến hiện trường.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng công an phối hợp với cán bộ y tế nhanh chóng hỗ trợ đỡ đẻ, động viên sản phụ và chăm sóc ban đầu cho em bé, bảo đảm an toàn cho cả hai mẹ con.

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Sau khi sơ cứu ban đầu, cả 2 mẹ con sản phụ được đưa về Trạm Y tế xã để chăm sóc.

Sau khi sơ cứu và xử lý ban đầu theo đúng chuyên môn, các lực lượng đã khẩn trương đưa sản phụ cùng em bé đến cơ sở y tế để tiếp tục được theo dõi và chăm sóc chuyên sâu.

Được biết, sản phụ sinh bé trai, nặng 3,8kg. Hiện sức khỏe cả hai mẹ con ổn định và đang được chăm sóc ở Trạm Y tế xã Huồi Tụ.

Ngọc Tú
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