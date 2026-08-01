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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Bình Giang - Như Ý

TPO - Sáng nay (1/8), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 - sự kiện diễn ra vào thời điểm rất quan trọng đối với đất nước và ngành ngoại giao.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách và chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; đồng chí Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Như Ý.

Trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra vào thời điểm rất quan trọng đối với đất nước và ngành ngoại giao. Hội nghị diễn ra sau khi Đại hội XIV của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước đã được nâng lên, là nền tảng quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”.

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Các đại biểu dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Như Ý.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đất nước đang triển khai tích cực, toàn diện việc hoàn thiện hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ tập trung đánh giá tình hình khu vực, thế giới và kết quả triển khai công tác đối ngoại.

Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh yêu cầu quan trọng của hội nghị là quán triệt, tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, đổi mới về tư duy và cách thức thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về tình hình thế giới, quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng, vấn đề biên giới lãnh thổ và xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Hội nghị có các nội dung mới như phiên họp về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và lần đầu tiên tổ chức cuộc họp giữa Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao, để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là cần "hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn". Vì vậy, hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu 3 vấn đề:

Trước hết, hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm và các tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về mô hình phát triển mới.

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Quang cảnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Như Ý.

Thứ hai là nhận thức đúng về nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu và thường xuyên.

Thứ ba là quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đối ngoại trong giai đoạn mới.

Bình Giang - Như Ý
#Hội nghị ngoại giao 33 #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Ngoại giao #Đối ngoại

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