Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thôn Ruộng và câu chuyện người trẻ có tri thức gánh việc làng

Hoàng Nam

TPO - Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương ở Quảng Trị xuất hiện lớp cán bộ thôn trẻ, được đào tạo bài bản, sẵn sàng gác lại một phần công việc riêng để tham gia việc làng, việc xóm.

Chuyện ở thôn Ruộng

Những ngày gần đây, hình ảnh Ban cán sự thôn Ruộng, xã Khe Sanh (Quảng Trị) được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Điều thu hút sự quan tâm không nằm ở những chức danh vốn rất quen thuộc ở cấp thôn, mà ở việc cả ba vị trí chủ chốt đều do những người còn khá trẻ đảm nhiệm và đều được đào tạo ở bậc đại học trở lên.

img-2733.jpg
Một góc thôn Ruộng.

Bí thư Chi bộ Hoàng Đức Trường Sinh (36 tuổi) có trình độ thạc sĩ Quản lý công; Trưởng thôn Nguyễn Hữu Khê là cử nhân sư phạm; Trưởng Ban Công tác Mặt trận Hồ Văn Phương là kỹ sư khuyến nông.

Được biết, anh Hoàng Đức Trường Sinh hiện là Giám đốc Công ty Khe Sanh Discovery, hoạt động trong lĩnh vực du lịch trải nghiệm và tư vấn phát triển du lịch địa phương. Trước đây anh từng làm Bí thư Chi bộ thôn từ năm 2022, sau đó xin thôi để tập trung công việc kinh doanh.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Khê từng có khoảng 10 năm làm giáo viên hợp đồng, sau chuyển sang lực lượng công an xã. Khi mô hình công an xã cũ kết thúc, anh trở về địa phương phát triển doanh nghiệp và làm trưởng thôn trước sáp nhập.

Còn anh Hồ Văn Phương, người Vân Kiều, từng là cán bộ địa chính - nông nghiệp của xã trước khi nghỉ công tác sau sáp nhập đơn vị hành chính và tiếp tục tham gia hoạt động tại cơ sở.

Điểm chung của họ là đều lựa chọn dành thời gian cho công việc cộng đồng, dù phía trước vẫn còn không ít áp lực về kinh tế, gia đình và công việc riêng.

e421abd5-89d3-4e45-b3c2-552c6ab05705.png
Ban lãnh đạo thôn Ruộng.

Thôn Ruộng được hình thành sau khi sáp nhập bốn thôn cũ gồm Ruộng, Xa Re, Tân Vĩnh và thôn 7, hiện có 475 hộ dân, trong đó hơn một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau sáp nhập, nhiệm vụ lớn nhất của Ban cán sự không phải là những kế hoạch phát triển dài hạn mà là tạo sự gắn kết trong cộng đồng mới, xóa dần khoảng cách giữa các khu dân cư trước đây, giữa người Kinh và đồng bào Vân Kiều, giữa các điều kiện kinh tế khác nhau.

Điều người dân chờ đợi vẫn là kết quả

Theo anh Hoàng Đức Trường Sinh, tập thể Ban cán sự xác định làm việc với tinh thần “Tận tâm - Tận tình - Hết mình phục vụ”. Điều người dân cần không phải những khẩu hiệu hay học vị đẹp, mà là những việc làm cụ thể giúp đời sống tốt hơn.

Chính anh cũng thừa nhận khó khăn khi hai trong ba thành viên chủ chốt đều là chủ doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, phải cân bằng giữa việc mưu sinh với khối lượng công việc ở cơ sở ngày càng lớn sau sáp nhập.

“Cái gì có lợi cho bà con, cho quê hương và có thể tạo sinh kế thì sẽ cố gắng làm. Học vị chỉ tạo niềm tin ban đầu, còn để người dân ghi nhận thì phải bằng kết quả công việc” - anh Sinh chia sẻ.

Với Ban cán sự thôn Ruộng, những dự định trước mắt không quá lớn lao nhưng gắn chặt với đời sống người dân. Đó là hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, các thiết chế văn hóa, cải thiện vệ sinh môi trường; đồng thời xây dựng sinh kế dựa trên chính lợi thế của địa phương.

2d07bc3d-df29-4b77-a49a-0cccf61bf96c.png
Bí thư chi bộ Hoàng Đức Trường Sinh phát biểu tại cuộc họp HĐND xã Khe Sanh.

Bí thư chi bộ Hoàng Đức Trường Sinh chia sẻ: Một hướng đi được tính toán là xây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh, vùng cà phê có lịch sử hơn một thế kỷ nhưng vẫn chưa tạo được vị thế tương xứng trên thị trường.

Bên cạnh đó là quảng bá lúa rẫy, lúa nước canh tác theo hướng tự nhiên của đồng bào địa phương; phát triển kinh tế rừng thông qua trồng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng cộng đồng và từng bước tiếp cận thị trường tín chỉ carbon; phát triển du lịch cộng đồng gắn với các sản vật riêng có của thôn Ruộng cũng như của vùng đất Khe Sanh.

Đó đều là những câu chuyện cần thời gian để kiểm chứng. Nhưng nhìn rộng hơn, điều đáng chú ý không chỉ là câu chuyện của riêng thôn Ruộng. Trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, khi đội ngũ cán bộ cơ sở được trẻ hóa và chuẩn hóa, việc xuất hiện ngày càng nhiều những người có trình độ đại học, sau đại học tham gia công việc thôn, bản cho thấy một tín hiệu tích cực.

Nếu được phát huy đúng năng lực, đặt trong cơ chế phù hợp và luôn được người dân giám sát, họ có thể mang đến những cách làm mới cho cấp chính quyền gần dân nhất. Đó cũng chính là mục tiêu mà chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ và tâm huyết ở cơ sở đang hướng tới.

Kỳ vọng vào lớp cán bộ cơ sở mới

Theo bà Nguyễn Triều Thương - Bí thư Đảng ủy xã Khe Sanh, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn là cơ hội để chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở cấp gần dân nhất.

img-2739.jpg
Bí thư chi bộ thôn Ruộng giới thiệu với du khách về vẻ đẹp của quê hương.

Toàn xã hiện có 41 cán bộ thôn, trong đó hơn 51% dưới 42 tuổi; gần 49% có trình độ đại học, sau đại học. Đặc biệt, có 11 cán bộ vừa trẻ vừa được đào tạo bài bản.

Đây được kỳ vọng sẽ là lực lượng có khả năng tiếp cận công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền, đồng thời giải quyết nhanh những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ở góc độ rộng hơn, ông Phan Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được triển khai đồng bộ cùng quá trình xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 1.922 xuống còn 916 thôn, tổ dân phố, tương đương giảm hơn 52% đầu mối.

Cùng với việc tinh gọn tổ chức, các địa phương cũng chủ động lựa chọn đội ngũ cán bộ lâm thời bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, ưu tiên những người có năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm.

Theo ông Lâm, điều đáng ghi nhận sau đợt sắp xếp là nhiều địa phương đã hình thành được đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới.

Sau khoảng 6 tháng hoạt động lâm thời, các địa phương sẽ tổ chức bầu các chức danh ở thôn, tổ dân phố theo đúng quy định, bảo đảm lựa chọn được những người thực sự có năng lực và uy tín.

Hoàng Nam
#sắp xếp đơn vị hành chính #Quảng Trị #xã Khe Sanh #thôn Ruộng #cán bộ trẻ #đào tạo bài bản #tham gia việc làng #khát vọng cống hiến #vị trí chủ chốt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe