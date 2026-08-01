Thôn Ruộng và câu chuyện người trẻ có tri thức gánh việc làng

TPO - Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương ở Quảng Trị xuất hiện lớp cán bộ thôn trẻ, được đào tạo bài bản, sẵn sàng gác lại một phần công việc riêng để tham gia việc làng, việc xóm.

Chuyện ở thôn Ruộng

Những ngày gần đây, hình ảnh Ban cán sự thôn Ruộng, xã Khe Sanh (Quảng Trị) được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Điều thu hút sự quan tâm không nằm ở những chức danh vốn rất quen thuộc ở cấp thôn, mà ở việc cả ba vị trí chủ chốt đều do những người còn khá trẻ đảm nhiệm và đều được đào tạo ở bậc đại học trở lên.

Một góc thôn Ruộng.

Bí thư Chi bộ Hoàng Đức Trường Sinh (36 tuổi) có trình độ thạc sĩ Quản lý công; Trưởng thôn Nguyễn Hữu Khê là cử nhân sư phạm; Trưởng Ban Công tác Mặt trận Hồ Văn Phương là kỹ sư khuyến nông.

Được biết, anh Hoàng Đức Trường Sinh hiện là Giám đốc Công ty Khe Sanh Discovery, hoạt động trong lĩnh vực du lịch trải nghiệm và tư vấn phát triển du lịch địa phương. Trước đây anh từng làm Bí thư Chi bộ thôn từ năm 2022, sau đó xin thôi để tập trung công việc kinh doanh.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Khê từng có khoảng 10 năm làm giáo viên hợp đồng, sau chuyển sang lực lượng công an xã. Khi mô hình công an xã cũ kết thúc, anh trở về địa phương phát triển doanh nghiệp và làm trưởng thôn trước sáp nhập.

Còn anh Hồ Văn Phương, người Vân Kiều, từng là cán bộ địa chính - nông nghiệp của xã trước khi nghỉ công tác sau sáp nhập đơn vị hành chính và tiếp tục tham gia hoạt động tại cơ sở.

Điểm chung của họ là đều lựa chọn dành thời gian cho công việc cộng đồng, dù phía trước vẫn còn không ít áp lực về kinh tế, gia đình và công việc riêng.

Ban lãnh đạo thôn Ruộng.

Thôn Ruộng được hình thành sau khi sáp nhập bốn thôn cũ gồm Ruộng, Xa Re, Tân Vĩnh và thôn 7, hiện có 475 hộ dân, trong đó hơn một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau sáp nhập, nhiệm vụ lớn nhất của Ban cán sự không phải là những kế hoạch phát triển dài hạn mà là tạo sự gắn kết trong cộng đồng mới, xóa dần khoảng cách giữa các khu dân cư trước đây, giữa người Kinh và đồng bào Vân Kiều, giữa các điều kiện kinh tế khác nhau.

Điều người dân chờ đợi vẫn là kết quả

Theo anh Hoàng Đức Trường Sinh, tập thể Ban cán sự xác định làm việc với tinh thần “Tận tâm - Tận tình - Hết mình phục vụ”. Điều người dân cần không phải những khẩu hiệu hay học vị đẹp, mà là những việc làm cụ thể giúp đời sống tốt hơn.

Chính anh cũng thừa nhận khó khăn khi hai trong ba thành viên chủ chốt đều là chủ doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, phải cân bằng giữa việc mưu sinh với khối lượng công việc ở cơ sở ngày càng lớn sau sáp nhập.

“Cái gì có lợi cho bà con, cho quê hương và có thể tạo sinh kế thì sẽ cố gắng làm. Học vị chỉ tạo niềm tin ban đầu, còn để người dân ghi nhận thì phải bằng kết quả công việc” - anh Sinh chia sẻ.

Với Ban cán sự thôn Ruộng, những dự định trước mắt không quá lớn lao nhưng gắn chặt với đời sống người dân. Đó là hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, các thiết chế văn hóa, cải thiện vệ sinh môi trường; đồng thời xây dựng sinh kế dựa trên chính lợi thế của địa phương.

Bí thư chi bộ Hoàng Đức Trường Sinh phát biểu tại cuộc họp HĐND xã Khe Sanh.

Bí thư chi bộ Hoàng Đức Trường Sinh chia sẻ: Một hướng đi được tính toán là xây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh, vùng cà phê có lịch sử hơn một thế kỷ nhưng vẫn chưa tạo được vị thế tương xứng trên thị trường.

Bên cạnh đó là quảng bá lúa rẫy, lúa nước canh tác theo hướng tự nhiên của đồng bào địa phương; phát triển kinh tế rừng thông qua trồng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng cộng đồng và từng bước tiếp cận thị trường tín chỉ carbon; phát triển du lịch cộng đồng gắn với các sản vật riêng có của thôn Ruộng cũng như của vùng đất Khe Sanh.

Đó đều là những câu chuyện cần thời gian để kiểm chứng. Nhưng nhìn rộng hơn, điều đáng chú ý không chỉ là câu chuyện của riêng thôn Ruộng. Trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, khi đội ngũ cán bộ cơ sở được trẻ hóa và chuẩn hóa, việc xuất hiện ngày càng nhiều những người có trình độ đại học, sau đại học tham gia công việc thôn, bản cho thấy một tín hiệu tích cực.

Nếu được phát huy đúng năng lực, đặt trong cơ chế phù hợp và luôn được người dân giám sát, họ có thể mang đến những cách làm mới cho cấp chính quyền gần dân nhất. Đó cũng chính là mục tiêu mà chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ và tâm huyết ở cơ sở đang hướng tới.

Kỳ vọng vào lớp cán bộ cơ sở mới

Theo bà Nguyễn Triều Thương - Bí thư Đảng ủy xã Khe Sanh, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn là cơ hội để chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở cấp gần dân nhất.

Bí thư chi bộ thôn Ruộng giới thiệu với du khách về vẻ đẹp của quê hương.

Toàn xã hiện có 41 cán bộ thôn, trong đó hơn 51% dưới 42 tuổi; gần 49% có trình độ đại học, sau đại học. Đặc biệt, có 11 cán bộ vừa trẻ vừa được đào tạo bài bản.

Đây được kỳ vọng sẽ là lực lượng có khả năng tiếp cận công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền, đồng thời giải quyết nhanh những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ở góc độ rộng hơn, ông Phan Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được triển khai đồng bộ cùng quá trình xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 1.922 xuống còn 916 thôn, tổ dân phố, tương đương giảm hơn 52% đầu mối.

Cùng với việc tinh gọn tổ chức, các địa phương cũng chủ động lựa chọn đội ngũ cán bộ lâm thời bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, ưu tiên những người có năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm.

Theo ông Lâm, điều đáng ghi nhận sau đợt sắp xếp là nhiều địa phương đã hình thành được đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới.

Sau khoảng 6 tháng hoạt động lâm thời, các địa phương sẽ tổ chức bầu các chức danh ở thôn, tổ dân phố theo đúng quy định, bảo đảm lựa chọn được những người thực sự có năng lực và uy tín.