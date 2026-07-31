Thanh niên Đà Nẵng lần đầu xem livestream thông tin đối ngoại

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng cùng "hẹn nhau" trên fanpage Tuổi trẻ Đà Nẵng để theo dõi chương trình tương tác trực tuyến về công tác thông tin đối ngoại.

Tối 30/7, đúng giờ phát sóng trên fanpage Tuổi trẻ Đà Nẵng, nhiều đoàn viên, thanh niên đã mở điện thoại, máy tính để theo dõi Chương trình tương tác trực tuyến với chủ đề "Công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế" do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức.

Đà Nẵng lần đầu tổ chức livestream tuyên truyền về công tác thông đối ngoại. Ảnh: Giang Thanh

Không gian livestream nhanh chóng trở nên sôi động với những lượt chia sẻ, bình luận và các câu hỏi liên tục xuất hiện.

Trên sóng livestream, TS. Nguyễn Văn Tuấn – giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III chia sẻ về các vấn đề liên quan đến công tác thông tin đối ngoại và đường lối ngoại giao, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Ngay sau phần tọa đàm với chuyên gia là cuộc thi tương tác trực tuyến với chủ đề "Tuổi trẻ Đà Nẵng với công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế".

Các bạn trẻ theo dõi câu hỏi và trả lời trực tiếp 20 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách bình luận đáp án trên livestream. Mỗi câu hỏi có thời gian 20 giây để lựa chọn phương án đúng.

Cuộc thi trực tuyến thu hút đông đảo các bạn trẻ.

Dưới phần bình luận, hàng trăm đoàn viên thanh niên sôi nổi tranh tài, củng cố kiến thức vừa được cập nhật trong phần tọa đàm. Được biết, ban tổ chức trao giải cho người trả lời đúng nhanh nhất ở từng câu hỏi và cá nhân có thành tích tốt nhất trong buổi thi.

Sau hơn 1 giờ phát sóng, chương trình thu hút hơn 21.000 lượt xem, cùng hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ trên fanpage.

Theo dõi chương trình khi tình cờ lướt Facebook, Trương Như Quỳnh (phường Hòa Khánh) cho biết ban đầu chỉ định xem vài phút nhưng sau đó bị thu hút bởi nội dung và cách tổ chức.

Đây là một trong những giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin của thanh niên hiện nay.

“Nội dung khá bổ ích, giúp mình hiểu thêm về công tác thông tin đối ngoại cũng như vai trò của thanh niên trong đối ngoại trên môi trường số. Việc tổ chức chương trình dưới hình thức livestream giúp thông tin được lan tỏa rộng rãi hơn, tạo điều kiện để nhiều bạn trẻ dễ dàng tiếp cận. Cách tuyên truyền này rất gần gũi hơn với giới trẻ", Quỳnh nói.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, việc tổ chức chương trình theo hình thức tương tác trực tuyến là một trong những giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin của thanh niên hiện nay.

Chỉ sau hơn 1 giờ phát sóng, chương trình thu hút hơn 21.000 lượt xem và hàng nghìn lượt tương tác.

Chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

"Chúng tôi kỳ vọng đây là diễn đàn thường xuyên để đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi với các chuyên gia, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật trên không gian mạng”, anh Hùng nói.