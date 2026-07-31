Lấy môi trường số làm không gian giáo dục mới cho thanh niên

TPO - Một trong những điểm mới nổi bật của nhiệm kỳ 2026 - 2031 là quan điểm đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng kiên định về nền tảng tư tưởng, hiện đại về phương thức, lấy môi trường số làm không gian giáo dục mới, lấy thanh niên làm trung tâm và sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của thanh niên làm thước đo hiệu quả.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngày 31/7, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trình bày chuyên đề về công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị.

Tăng cường ứng dụng AI, dữ liệu lớn

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên.

Giáo dục lý tưởng không chỉ dừng ở việc truyền đạt nghị quyết hay tổ chức sinh hoạt chính trị mà phải giúp thanh niên "hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác", thông qua lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, những tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn.

Tiếp thu chỉ đạo đó, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt, tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Tường Lâm trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có 3 điểm mới nổi bật trong công tác tuyên truyền, giáo dục so với các nhiệm kỳ trước.

Một trong những điểm mới nổi bật của nhiệm kỳ 2026 – 2031 là quan điểm đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng kiên định về nền tảng tư tưởng, hiện đại về phương thức, lấy môi trường số làm không gian giáo dục mới, lấy thanh niên làm trung tâm và sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của thanh niên làm thước đo hiệu quả.

So với các nhiệm kỳ trước, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được tách thành một nội dung riêng, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thông tin đa nguồn, tốc độ lan truyền nhanh cùng sự phát triển của thuật toán và trí tuệ nhân tạo.

Đại hội cũng đặt yêu cầu cao hơn đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các nền tảng số. Công nghệ không chỉ phục vụ truyền thông mà còn được sử dụng để xây dựng kho tư liệu, tổ chức học tập lý luận chính trị, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ trực tuyến, phát huy bảo tàng số, bản đồ số, dữ liệu địa chỉ đỏ và phát triển các sản phẩm truyền thông trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Phương thức giáo dục cũng chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang tăng cường tương tác, trải nghiệm, cá thể hóa và đánh giá thực chất, kết hợp giữa giáo dục trực tiếp với giáo dục trên không gian số. Đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn, xác định mỗi cán bộ Đoàn là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin và mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng.

Phát triển những trào lưu tích cực trên không gian mạng

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, một số chủ trương lớn trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu "thực hành", lấy kết quả công việc và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo.

T.Ư Đoàn sẽ ban hành kế hoạch triển khai trong năm 2026, đồng thời duy trì kiểm tra, đánh giá nhận thức trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam theo hướng thực chất hơn. Mỗi đoàn viên đăng ký phần việc làm theo Bác phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, có sản phẩm cụ thể và có thể đánh giá.

Trong giáo dục lý tưởng cách mạng, việc nghiên cứu, học tập nghị quyết sẽ được tổ chức kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kết hợp giữa học trực tiếp và học liệu số. T.Ư Đoàn sẽ nghiên cứu xây dựng nền tảng học tập chính trị thống nhất trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, tích hợp từ khâu học tập, kiểm tra đến cấp chứng chỉ, đồng thời lấy kết quả học tập làm tiêu chí đánh giá đoàn viên và cán bộ Đoàn.

Đối với giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, nhiệm kỳ mới yêu cầu công tác giáo dục phải được triển khai thường xuyên, có hệ thống, kết hợp giữa trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử với giáo dục trên không gian số. Hệ thống bảo tàng số của các tỉnh, thành Đoàn sẽ tiếp tục được chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ hiệu quả công tác giáo dục.

Giai đoạn tiếp theo của Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" cũng sẽ chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, tính xác thực và giá trị khai thác lâu dài.

Trong giáo dục đạo đức, lối sống, các cấp bộ Đoàn được yêu cầu chủ động xây dựng các chiến dịch truyền thông đa nền tảng, phát triển những trào lưu tích cực trên không gian mạng và hình thành mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ nhằm lan tỏa giá trị tốt đẹp đến thanh thiếu nhi.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu mỗi tổ chức Đoàn cấp trên cơ sở ở địa bàn dân cư thành lập một đội hình tư vấn pháp lý trẻ, tập hợp luật sư, luật gia, cán bộ tư pháp và cán bộ Đoàn để hỗ trợ thanh niên tiếp cận thông tin, tư vấn và giải đáp các vấn đề pháp lý thiết thân.

Về công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, các cấp bộ Đoàn sẽ kiện toàn đội ngũ cộng tác viên trong năm 2026, đa dạng hóa phương thức thu thập thông tin theo từng nhóm đối tượng và từng địa bàn. Đồng thời, tăng cường cơ chế báo cáo định kỳ, chủ động cung cấp thông tin chính thống, đối thoại với thanh niên, chuyển từ tư duy "có việc mới giải thích" sang chủ động định hướng dư luận.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết ứng dụng Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục được hoàn thiện thành hệ sinh thái số dành cho người trẻ, với mục tiêu ít nhất 70% đoàn viên, thanh niên thường xuyên sử dụng ứng dụng.