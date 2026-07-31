Biến khát vọng cống hiến của thanh niên thành công trình, phần việc, sản phẩm có giá trị

TPO - Quán triệt nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết mong sau hội nghị, mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi cán bộ Đoàn phải chuyển hóa nhận thức thành hành động; chuyển hóa tinh thần chỉ đạo thành chương trình cụ thể; chuyển hóa khát vọng cống hiến của thanh niên thành những công trình, phần việc và sản phẩm có giá trị cho đất nước và nhân dân.

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đã trình bày chuyên đề Quán triệt nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội.

Thiết thực hơn, hiện đại hơn, gần thanh niên hơn

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Nội dung bài phát biểu kết hợp chặt chẽ ba vấn đề lớn: Khẳng định truyền thống vẻ vang và những đóng góp của tuổi trẻ; chỉ rõ yêu cầu đổi mới đối với tổ chức Đoàn; đồng thời đặt ra những nhiệm vụ, kỳ vọng rất cao đối với thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Việc học tập, quán triệt bài phát biểu không chỉ dừng lại ở nghiên cứu các nội dung đã được trình bày tại Đại hội, mà quan trọng hơn là nhận thức đầy đủ những định hướng lớn về công tác thanh niên thời kỳ mới để chuyển hóa thành hành động cụ thể trong toàn Đoàn”, anh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết trình bày chuyên đề tại hội nghị

Phân tích nội dung bài phát biểu của người đứng đầu Đảng, Nhà nước tại phiên trọng thể Đại hội, anh Triết cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều đổi mới, "thiết thực hơn, hiện đại hơn, gần thanh niên hơn".

Theo anh Triết, ba yêu cầu "thiết thực hơn", "hiện đại hơn", "gần thanh niên hơn" chính là ba tiêu chí quan trọng để đánh giá sự đổi mới của tổ chức Đoàn trong giai đoạn tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng ở một số nơi còn chậm đổi mới, chưa thật sự chạm tới suy nghĩ, băn khoăn và khát vọng của thanh niên.

Một vấn đề khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là việc tập hợp thanh niên ngoài khu vực truyền thống, nhất là thanh niên công nhân, lao động tự do, thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và thanh niên trên nền tảng số còn gặp nhiều khó khăn.

Theo anh Triết, hiện, tỉ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên mới đạt gần 70%, vì vậy nhiệm kỳ XIII đặt mục tiêu nâng tỉ lệ này lên 80% với phương châm "Không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội."

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu khắc phục tình trạng một số phong trào còn dàn trải, nặng bề nổi, thiếu sản phẩm rõ nét. Theo anh Triết, yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ tư duy "làm nhiều hoạt động" sang "tạo nhiều giá trị", từ phong trào theo đợt sang phong trào có mục tiêu cụ thể, có sản phẩm, có tác động thực chất và khả năng lan tỏa lâu dài.

Đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, Tổng Bí thư yêu cầu nâng cao đồng đều năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, kỹ năng đối thoại và tổ chức thanh niên hành động. Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh, cán bộ Đoàn không chỉ cần nhiệt huyết mà còn phải có tư duy quản trị phong trào, khả năng nghiên cứu chính sách, ứng dụng công nghệ số và dẫn dắt thanh niên thích ứng với yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Anh Triết dẫn lại một số nội dung phát biểu quan trọng, truyền cảm hứng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Thanh niên hôm nay không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai”; “Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặt ra yêu cầu đối với tuổi trẻ phải "bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước".

Quán triệt 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với tổ chức Đoàn

Anh Nguyễn Minh Triết nêu rõ, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Đoàn cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trước hết, phải làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Việc giáo dục lý tưởng không chỉ dừng ở việc truyền đạt nghị quyết mà phải làm cho thanh niên "hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác"; giáo dục bằng thực tiễn, bằng những tấm gương gần gũi và môi trường rèn luyện thiết thực.

Nhiệm vụ thứ hai, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thanh niên không chỉ học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc.

Nhiệm vụ thứ ba, đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Mỗi hoạt động của Đoàn phải trả lời rõ các câu hỏi: Phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào.

Nhiệm vụ thứ tư, đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Tổ chức Đoàn phải thật sự là người bạn gần gũi, tin cậy, hiểu thanh niên, lắng nghe thanh niên và cùng thanh niên tìm lời giải cho những vấn đề thiết thân.

Nhiệm vụ thứ 5, phải xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức Đoàn phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; gần thanh niên, hiểu thanh niên, tin thanh niên, giao việc và dẫn dắt thanh niên trưởng thành.

Đội ngũ cán bộ Đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực tổ chức phong trào, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, kỹ năng đối thoại và xử lý những vấn đề mới phát sinh trong thanh niên; đồng thời phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm, không hành chính hóa, không xa cơ sở, không chỉ giỏi tổ chức sự kiện mà yếu tổ chức thanh niên hành động.