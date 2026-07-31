Tuổi trẻ Quân đội tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc

TPO - Cùng với tuổi trẻ cả nước, hơn 250.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ngay sau hội nghị, Ban Thanh niên Quân đội định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Sáng 31/7, hơn 250.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong Quân đội đã tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Tuổi trẻ các đơn vị Quân đội tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tại các điểm cầu ở đơn vị, sáng 31/7.

Ban Thanh niên Quân đội đã triển khai hệ thống điểm cầu từ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến cấp trên trực tiếp cơ sở và tổ chức Đoàn các cấp ở cơ sở, với 1.959 điểm cầu, hơn 250.200 cán bộ, ĐVTN tham gia.

Ngay sau hội nghị, Ban Thanh niên Quân đội định hướng các tổ chức Đoàn trong toàn quân tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm gắn với đặc thù huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác thanh niên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Theo kế hoạch, từ ngày 26 đến 28/8 tới đây, Ban Thanh niên Quân đội sẽ chủ trì tổ chức lớp tập huấn toàn quân tại Quân chủng Hải quân, tập trung bồi dưỡng về công tác chuyển đổi số và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI.

Đoàn viên, thanh niên áo lính tham gia học tập Nghị quyết ngay trên thao trường huấn luyện.

Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chủ động lựa chọn hình thức, phương pháp phù hợp để tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt đối với các đối tượng còn lại, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Ban Thanh niên Quân đội cũng định hướng tổ chức Đoàn trong toàn quân đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại cơ sở. Theo đó, các chi đoàn tổ chức sinh hoạt định kỳ để đoàn viên trực tiếp thảo luận, nghiên cứu nội dung Nghị quyết.

Các cơ quan thường trực chỉ đạo tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ, giao ban báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ngay trong tháng 8 nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng và nâng cao chất lượng tuyên truyền trong ĐVTN.

Hơn 250 nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức.

Đại tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026, 100% cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên sẽ tham gia bài kiểm tra nhận thức trực tuyến trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” để được công nhận hoàn thành học tập và cấp chứng nhận điện tử.

Ban Thanh niên Quân đội cũng định hướng các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền trên nền tảng số, khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học liệu số và các công nghệ hiện đại để xây dựng video ngắn, infographic, podcast, e-magazine và các sản phẩm truyền thông phù hợp với ĐVTN.

“Việc đẩy mạnh ứng dụng AI, học liệu số và các nền tảng truyền thông mới được kỳ vọng sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận Nghị quyết tới đông đảo đoàn viên, thanh niên, góp phần sớm đưa các mục tiêu của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của tuổi trẻ Quân đội”, Đại tá Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.