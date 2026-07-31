Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuổi trẻ Quân đội tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc

Nguyễn Minh

TPO - Cùng với tuổi trẻ cả nước, hơn 250.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ngay sau hội nghị, Ban Thanh niên Quân đội định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Sáng 31/7, hơn 250.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong Quân đội đã tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 do Trung ương Đoàn tổ chức.

tp-tnqd-2.jpg
Tuổi trẻ các đơn vị Quân đội tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tại các điểm cầu ở đơn vị, sáng 31/7.

Ban Thanh niên Quân đội đã triển khai hệ thống điểm cầu từ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến cấp trên trực tiếp cơ sở và tổ chức Đoàn các cấp ở cơ sở, với 1.959 điểm cầu, hơn 250.200 cán bộ, ĐVTN tham gia.

Ngay sau hội nghị, Ban Thanh niên Quân đội định hướng các tổ chức Đoàn trong toàn quân tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm gắn với đặc thù huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác thanh niên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Theo kế hoạch, từ ngày 26 đến 28/8 tới đây, Ban Thanh niên Quân đội sẽ chủ trì tổ chức lớp tập huấn toàn quân tại Quân chủng Hải quân, tập trung bồi dưỡng về công tác chuyển đổi số và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI.

tp-tnqd-1.jpg
Đoàn viên, thanh niên áo lính tham gia học tập Nghị quyết ngay trên thao trường huấn luyện.

Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chủ động lựa chọn hình thức, phương pháp phù hợp để tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt đối với các đối tượng còn lại, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Ban Thanh niên Quân đội cũng định hướng tổ chức Đoàn trong toàn quân đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại cơ sở. Theo đó, các chi đoàn tổ chức sinh hoạt định kỳ để đoàn viên trực tiếp thảo luận, nghiên cứu nội dung Nghị quyết.

Các cơ quan thường trực chỉ đạo tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ, giao ban báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ngay trong tháng 8 nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng và nâng cao chất lượng tuyên truyền trong ĐVTN.

tp-tnqd-3.jpg
Hơn 250 nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức.

Đại tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026, 100% cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên sẽ tham gia bài kiểm tra nhận thức trực tuyến trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” để được công nhận hoàn thành học tập và cấp chứng nhận điện tử.

Ban Thanh niên Quân đội cũng định hướng các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền trên nền tảng số, khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học liệu số và các công nghệ hiện đại để xây dựng video ngắn, infographic, podcast, e-magazine và các sản phẩm truyền thông phù hợp với ĐVTN.

“Việc đẩy mạnh ứng dụng AI, học liệu số và các nền tảng truyền thông mới được kỳ vọng sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận Nghị quyết tới đông đảo đoàn viên, thanh niên, góp phần sớm đưa các mục tiêu của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của tuổi trẻ Quân đội”, Đại tá Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.

Nguyễn Minh
#Tuổi trẻ Quân đội #tăng tốc thực hiện Nghị quyết #Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII #Ban Thanh niên Quân đội #Trung ương Đoàn #tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn #Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe