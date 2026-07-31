Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII Xây dựng mạng lưới tư vấn tâm lý cho thanh niên

TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Kim Quy cho biết, trên cơ sở tổng kết nhiệm kỳ XII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định triển khai 1 phong trào và 1 chương trình trọng tâm nhằm phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên; đồng thời chăm lo, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 31/7, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn trình bày chuyên đề về Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" và Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam", cùng công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Anh Nguyễn Kim Quy trình bày chuyên đề tại hội nghị.

'5 tiên phong' trong kỷ nguyên phát triển mới

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" gồm 5 nội hàm: Tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự.

Đây đều là những lĩnh vực thanh niên có thế mạnh, đồng thời là những nhiệm vụ trọng yếu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Phong trào tạo môi trường để chuyển hóa tiềm năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên thành những sản phẩm, công trình, việc làm cụ thể.

Qua đó, phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng và an ninh.

Tên gọi "5 tiên phong" cũng kế thừa tinh thần của các phong trào "3 sẵn sàng", "5 xung phong", khẳng định ở mỗi giai đoạn lịch sử, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất của đất nước.

Hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện

Anh Nguyễn Kim Quy nêu rõ, cùng với phong trào hành động cách mạng, Đại hội Đoàn toàn quốc XIII xác định Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam" trên cơ sở tích hợp 3 chương trình đồng hành của nhiệm kỳ trước thành 3 nội dung: Trong học tập; trong rèn luyện, phát triển thể chất và trong nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Đối với nội dung trong học tập, chương trình tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng và tạo động lực để thanh niên hình thành thói quen học tập suốt đời, rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp.

Chương trình phát triển các hình thức học tập trực tuyến, diễn đàn học thuật, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; triển khai Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" và tăng cường hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho học sinh, sinh viên.

Chương trình cũng mở rộng các môi trường học tập, phát triển học liệu số, thư viện số, lớp học thông minh, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo; tiếp tục thực hiện Chương trình "Tiếp sức đến trường", mở rộng học bổng, tín dụng học tập và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Ở nội dung trong rèn luyện, phát triển thể chất, Đại hội XIII có cách tiếp cận toàn diện hơn so với nhiệm kỳ trước. Điểm mới là đẩy mạnh các phong trào, trào lưu rèn luyện thể thao trên môi trường số; hỗ trợ thanh niên tiếp cận các chương trình tập luyện tại nhà; chú trọng khám sàng lọc sức khỏe định kỳ, tư vấn điều chỉnh lối sống khoa học, lành mạnh; đồng thời tổ chức các giải thể thao quy mô, hiện đại, hội nhập quốc tế, tăng cường kết nối chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên đồng hành cùng thanh thiếu nhi.

Đối với nội dung nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, chương trình quán triệt Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe tâm thần, xây dựng mạng lưới tư vấn tâm lý cho thanh niên, nhất là nhóm dễ tổn thương.

Bên cạnh đó, chương trình bổ sung nội dung phổ biến kiến thức, kỹ năng tiền hôn nhân, giáo dục giá trị gia đình, trách nhiệm xã hội gắn với ứng phó già hóa dân số, đồng thời gắn công tác tham mưu chính sách với yêu cầu ứng phó các vấn đề xã hội mới, thể hiện cách tiếp cận chủ động và có tính dự báo trong nhiệm kỳ 2026 – 2031.