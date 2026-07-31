Tuổi trẻ Việt ở nước ngoài chuyển hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII thành hành động thực tiễn

TPO - Với tinh thần học kỹ để hiểu đúng, nghĩ sâu để vận dụng, hành động quyết tạo ra kết quả thực chất, tuổi trẻ Việt Nam ở nước ngoài chung quyết tâm lĩnh hội Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII và thiết kế chương trình hành động phát huy trí lực phục vụ cho sự phát triển, hội nhập của đất nước.

Ngày 31/7, không khí nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, lan tỏa mạnh mẽ từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu trong và ngoài nước.

Phát huy trí lực thanh niên, hội nhập bản lĩnh

Tại Liên bang Nga, khi kim đồng hồ tại Hà Nội chỉ 8 giờ sáng, Moscow mới rạng sáng. Đối với những cán bộ Đoàn, đoàn viên đang học tập, làm việc tại đây, việc tham gia hội nghị là “mệnh lệnh từ trái tim” và dịp kết nối với trong nước.

Anh Hoàng Thanh Liêm – Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga cho biết, hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Dù địa bàn trải dài trên nhiều múi giờ, trong đó Moscow chậm hơn Việt Nam 4 tiếng, một số vùng Viễn Đông, Siberia còn chênh lệch nhiều hơn, nhưng Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga vẫn tổ chức 2 điểm cầu trực tuyến tập trung và quán triệt rộng rãi tới tất cả cơ sở Đoàn, Hội trên toàn LB Nga.

Anh Hoàng Thanh Liêm

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, theo anh Liêm, Ban Cán sự Đoàn tại Nga tập trung phát huy trí lực thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế chủ động, bản lĩnh.

Ban Cán sự đang hiện thực hóa Nghị quyết bằng việc xây dựng các mạng lưới tri thức chuyên sâu trong các lĩnh vực “nóng” như AI, công nghệ cao và y khoa. Đẩy mạnh hơn nữa sự hiện diện của sinh viên Việt Nam tại các diễn đàn học thuật, văn hóa sở tại; thúc đẩy giao lưu thanh niên, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – LB Nga.

“Ban Cán sự Đoàn phấn đấu không chỉ là nơi quy tụ hoạt động bề nổi mà phải trở thành nơi tập hợp, phát huy trí lực thật sự phục vụ cho sự phát triển của Tổ quốc và quan hệ song phương”, anh Liêm nói.

Học tập nghiêm túc, vận dụng linh hoạt và hành động thực chất

Tại xứ sở Kangaroo, sự chênh lệch múi giờ không quá lớn (khoảng 2-4 tiếng tùy vùng) nhưng thách thức nằm ở khoảng cách địa lý giữa các bang và lịch học tập của sinh viên. Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia triển khai việc theo dõi hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII theo hướng rõ đầu mối - thành phần - nội dung - trách nhiệm.

Anh Huỳnh Tấn Đạt – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia cho biết: "Mạng lưới của Hội trải rộng trên nhiều khu vực của Australia, chúng tôi triển khai theo hướng kết hợp giữa điểm cầu tập trung và việc tham gia trực tuyến của cán bộ Hội tại các địa phương, bảo đảm các đơn vị trực thuộc đều có đại diện tiếp cận trực tiếp nội dung hội nghị".

Anh Huỳnh Tấn Đạt

Theo anh Đạt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia tập trung 4 nội dung. Cụ thể, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục và kết nối sinh viên với quê hương, đất nước; phát huy vai trò tiên phong của sinh viên, trí thức trẻ trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên.

Trong đó, Hội tiếp tục kết nối mạng lưới trí thức trẻ Việt tại Australia; tổ chức diễn đàn, hoạt động trao đổi học thuật, tư vấn nghề nghiệp và kết nối nghiên cứu; tạo điều kiện để những sáng kiến, tri thức và kinh nghiệm quốc tế của sinh viên, nhà khoa học trẻ có thể được chia sẻ và đóng góp thiết thực cho Việt Nam. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên, củng cố sự phối hợp giữa Hội cấp toàn Australia với các Hội cấp tiểu bang và trường đại học.

“Các nhiệm vụ sẽ được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, tiến độ, đơn vị phụ trách và sản phẩm đầu ra. Hội phấn đấu đội ngũ cán bộ chủ chốt được học tập, kiểm tra nhận thức đầy đủ; các đơn vị trực thuộc đều có kế hoạch triển khai và lựa chọn những công trình, phần việc cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường”, anh Đạt nói.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Đạt nêu rõ, tinh thần chung của Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia là học tập nghiêm túc, nhận thức đầy đủ, vận dụng linh hoạt và hành động thực chất.

Gìn giữ bản sắc và nhịp cầu hữu nghị

Ở xứ sở Chùa Vàng, Hội Sinh viên Việt Nam ở Thái Lan đẩy mạnh chia sẻ thông tin về hội nghị qua các kênh truyền thông của Hội trên các nền tảng mạng xã hội và các nhóm của lưu học sinh.

Anh Ngô Văn Tài - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, cho biết, bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII, Hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với chương trình công tác năm học và điều kiện thực tế của cộng đồng lưu học sinh.

Hội lựa chọn các phần việc cụ thể để triển khai, trong đó có tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống; phát huy tinh thần học tập, đổi mới sáng tạo qua các chuyên đề nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số; tăng cường giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hội tiếp tục xây dựng môi trường học tập và rèn luyện toàn diện cho lưu học sinh thông qua các chương trình “Sinh viên 5 tốt” các cấp, tọa đàm nghiên cứu khoa học...

Anh Ngô Văn Tài