Thiếu nhi 3 nước giao lưu văn nghệ, nhảy sạp bên ánh lửa trại

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 - năm 2026 là hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống được Thành Đoàn, Hội đồng Đội TPHCM, Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức dành cho thiếu nhi 3 nước láng giềng cùng chung dòng sông Mê Kông và dãy núi Trường Sơn.

Liên hoan diễn ra trong bối cảnh hướng đến kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2026) và 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2026), tiếp tục vun đắp tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế, đặc biệt thắt chặt mối quan hệ thắm thiết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, qua đó tạo sân chơi giao lưu đoàn kết, vui tươi, bổ ích, giới thiệu lịch sử, những nét đẹp văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam và TPHCM cho thiếu nhi ba nước.

Bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống và giao lưu văn hóa, các đại biểu thiếu nhi được trải nghiệm nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của TPHCM mới sau khi mở rộng không gian phát triển.