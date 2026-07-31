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Giới trẻ

Thiếu nhi 3 nước giao lưu văn nghệ, nhảy sạp bên ánh lửa trại

Ngô Tùng

TPO - Tay trong tay thắm tình hữu nghị, thiếu nhi hòa ca, nhảy múa sôi động trong chương trình giao lưu văn hóa và tổng kết, bế mạc Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 - năm 2026.

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Tối 30/7, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM diễn ra chương trình giao lưu văn hóa và tổng kết, bế mạc Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia﻿ lần thứ 8 - năm 2026.
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Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM cho biết, qua những ngày tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá trong khuôn khổ liên hoan, các em thiếu nhi 3 nước đã có thêm nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ﻿ cùng những tình bạn mới.
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Tại lễ bế mạc, trong không khí thắm tình hữu nghị, thiếu nhi 3 nước đã mang đến những tiết mục văn nghệ, điệu múa truyền thống của dân tộc.
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Ban tổ chức đã trao quà cám ơn các đoàn đại biểu, các bạn trẻ của cả 3 nước đã góp phần làm nên những ý nghĩa sâu sắc của liên hoan.
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Ngay sau phần lễ, các em thiếu nhi cùng các anh chị phụ trách cùng tham gia hoạt động giao lưu lửa trại.
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Các bạn nhỏ hào hứng "cháy" hết mình trong hoạt động cuối cùng của Liên hoan Thiếu nhi﻿ Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.
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Trong ánh lửa bập bùng, các em thiếu nhi và đại biểu mang đến những ca khúc, điệu nhảy đặc trưng của đất nước, địa phương mình.
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Đại biểu cùng các em thiếu nhi tham gia nhảy sạp - một nét văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc, Việt Nam.
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Sau các nội dung hoạt động, trải nghiệm, hôm nay (31/7) các em thiếu nhi Lào - Campuchia và Việt Nam sẽ trở về đất nước và địa phương của mình. Ảnh: Ngô Tùng

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 - năm 2026 là hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống được Thành Đoàn, Hội đồng Đội TPHCM, Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức dành cho thiếu nhi 3 nước láng giềng cùng chung dòng sông Mê Kông và dãy núi Trường Sơn.

Liên hoan diễn ra trong bối cảnh hướng đến kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2026) và 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2026), tiếp tục vun đắp tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế, đặc biệt thắt chặt mối quan hệ thắm thiết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, qua đó tạo sân chơi giao lưu đoàn kết, vui tươi, bổ ích, giới thiệu lịch sử, những nét đẹp văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam và TPHCM cho thiếu nhi ba nước.

Bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống và giao lưu văn hóa, các đại biểu thiếu nhi được trải nghiệm nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của TPHCM mới sau khi mở rộng không gian phát triển.

Ngô Tùng
#thiếu nhi ba nước Đông Dương #Việt Nam - Lào - Campuchia #đại biểu thiếu nhi #lễ bế mạc #tình bạn #giao lưu #văn hóa

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