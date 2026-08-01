Tuổi trẻ Ninh Bình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII với hơn trăm đầu việc

TPO - Đoàn TNCS tỉnh Ninh Bình cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với 121 đầu việc, 13 chỉ tiêu trọng tâm. Tinh thần “5 tiên phong” đang trở thành kim chỉ nam để tuổi trẻ Ninh Bình tiếp tục khẳng định bản lĩnh và cống hiến dựng xây quê hương, đất nước.

Chiều 31/7, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Đổi mới, thực chất, bền vững

Theo anh Nam, chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình. Chương trình có tính hành động cụ thể, tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm sự đổi mới, thực chất, bền vững; bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Tại hội nghị, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Chương trình hành động Đoàn cấp tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và định hướng cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại Ninh Bình.

Anh Nam đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành các chương trình, hoạt động sát với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình thời gian tới.

Cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình tham dự hội nghị.

121 đầu việc, 13 chỉ tiêu trọng tâm

Chương trình hành động của Tỉnh Đoàn Ninh Bình gồm 121 đầu việc, bám sát 6 nhóm nội dung trọng tâm theo định hướng của T.Ư Đoàn.

Từ công tác tuyên truyền giáo dục; phong trào “Tuổi trẻ Ninh Bình tiên phong trong kỷ nguyên mới”, chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Ninh Bình” đến công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Trong số 121 đầu việc, với tinh thần “5 tiên phong”, Tỉnh Đoàn Ninh Bình triển khai phong trào “Thanh niên Ninh Bình làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước”, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu bằng tri thức, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Tổ chức các hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương; tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp mới thành lập, các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên với các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp.

Triển khai sâu rộng Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai các mô hình “Tình nguyện số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng” do thanh niên làm nòng cốt nhằm hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương thúc đẩy chuyển đổi số.

Tuổi trẻ Ninh Bình cũng triển khai các hoạt động tình nguyện tại 10 xã biên giới gắn với nhiệm vụ cụ thể của đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 – 2030”; xây dựng và phối hợp xây dựng mô hình “Nơi đáng sống”, “Làng quê đáng sống” tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa… Triển khai hiệu quả chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế đến năm 2030”; phát triển CLB tiếng Anh, sân chơi ngoại ngữ, không gian hội nhập tại trường học, địa phương.

Chương trình hành động cũng xác định rõ 13 chỉ tiêu cụ thể trong suốt nhiệm kỳ. Trong đó, phấn đấu 3,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 3.200 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Tuổi trẻ Ninh Bình tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng﻿.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình cũng đặt mục tiêu ít nhất 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức.

Ít nhất 24 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ đầu ra sản phẩm/dịch vụ đầu ra. 500.000 thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế do tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức. 130.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp hỗ trợ.

Hằng năm, tất cả thông tin đoàn viên, cán bộ đoàn các cấp được số hóa trên Phần mềm Quản lý đoàn viên. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 80%. 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 32.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.