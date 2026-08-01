Thiếu nhi TPHCM lên đường về miền Tây học văn hóa truyền thống

TPO - Trong 4 ngày diễn ra hành trình, thiếu nhi có dịp cùng đạp xe tham quan, tìm hiểu truyền thống, trải nghiệm văn hóa địa phương.

Tối 31/7, tại khuôn viên Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi TPHCM, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức Lễ khai mạc Hành trình du khảo “Bút sáng miền Tây” năm 2026.

Hành trình do Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội đồng Đội TPHCM cùng Nhà thiếu nhi thành phố tổ chức, là một trong những nội dung cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch của UBND TPHCM về tổ chức các hoạt động hè năm 2026 cho thanh thiếu nhi thành phố.

Diễn ra từ ngày 1-4/8 tại TPHCM và tỉnh An Giang, hành trình có sự tham gia của 65 đội viên, thiếu nhi và 55 phụ trách, thành viên Ban Tổ chức, lực lượng phục vụ. Trước đó, Ban tổ chức đã tập huấn kiến thức, kỹ năng cho thiếu nhi và phụ trách để đảm bảo các điều kiện tham gia hành trình.

Các bạn đội viên, thiếu nhi tham gia hành trình dự lễ khai mạc tối 31/7 tại Nhà Thiếu nhi TPHCM. Ảnh: Hoài Mong - Đinh Đang

Hành trình đưa đội viên, thiếu nhi TPHCM đến với những địa danh lịch sử, văn hóa và cảnh quan tiêu biểu của tỉnh An Giang. Trong 4 ngày, các đại biểu cùng đạp xe, tham quan, tìm hiểu truyền thống, trải nghiệm văn hóa địa phương, giao lưu với thiếu nhi và thực hiện các hoạt động chăm lo, an sinh xã hội.

Hành trình hướng đến việc tạo môi trường để thiếu nhi vừa học tập, khám phá, vừa rèn luyện trong thực tế; qua đó giúp các em hiểu hơn về lịch sử dân tộc, trân trọng những giá trị văn hóa của vùng đất phương Nam, hình thành tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, ý thức kỷ luật và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, đeo khăn quàng đỏ cho các thành viên tham gia hành trình.

Thiếu nhi xuất phát hành trình từ Nhà Thiếu nhi TPHCM bằng xe đạp đến đình Tân Túc, xã Tân Nhựt, TPHCM. Tại đây, đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích, sinh hoạt đội hình và thực hiện chuyển phương tiện để tiếp tục di chuyển đến tỉnh An Giang. Chặng đường mở đầu tạo điều kiện để các đại biểu rèn luyện sức khỏe, kỹ năng di chuyển theo đội hình, ý thức chấp hành hiệu lệnh, an toàn giao thông và tinh thần hỗ trợ đồng đội.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu sẽ tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, công trình văn hóa và cảnh quan tiêu biểu tại tỉnh An Giang.

Thông qua các hoạt động dâng hương, tham quan, nghe thuyết minh và trải nghiệm thực tế, thiếu nhi được tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; công lao khai phá, xây dựng vùng đất An Giang của danh thần Thoại Ngọc Hầu; những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của nền văn hóa Óc Eo; truyền thống đấu tranh cách mạng và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Hành trình trải nghiệm bổ ích

Bên cạnh các hoạt động tham quan, đoàn còn tổ chức cho thiếu nhi trải nghiệm làm bánh bò thốt nốt, tìm hiểu quá trình phát triển và công dụng của cây thốt nốt trong đời sống nhân dân địa phương, giao lưu tìm hiểu về văn hóa Óc Eo; tham gia trò chơi dân gian, sinh hoạt theo chi đội, giao lưu văn hóa, văn nghệ và các sân chơi tập thể.

Các bạn nhỏ sẵn sàng bước vào những ngày hè trải nghiệm lý thú tại các điểm đến đặc biệt ở tỉnh An Giang và TPHCM, từ sáng sớm 1/8. Ảnh: Hoài Mong - Đinh Đang

Trong khuôn khổ hành trình, Ban Tổ chức triển khai các hoạt động trong chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, thăm hỏi gia đình chính sách, trao tặng các nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và giao lưu với phụ trách, thiếu nhi tại 3 địa phương gồm phường Long Xuyên, xã Óc Eo và xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

Đây còn là dịp để thiếu nhi TPHCM và thiếu nhi tỉnh An Giang gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, chia sẻ những câu chuyện đẹp, những ước mơ, nỗ lực trong học tập và cuộc sống; đồng thời tăng cường sự gắn kết, tinh thần sẻ chia giữa thiếu nhi các địa phương.