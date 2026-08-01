Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện nhiều di vật rõ tên trong mộ tập thể liệt sĩ tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Trong quá trình tìm kiếm, quy tập và giám định danh tính liệt sĩ, Đội K72 đã phát hiện nhiều di vật quan trọng như ảnh và các hiện vật khắc rõ tên trong một khu mộ tập thể tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.

Ngày 1/8, Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai) đã tìm thấy nhiều di vật là cây bút màu sữa mang tên "Hiển" và khắc kèm hình máy bay ở mặt sau; 1 cây bút màu xanh được khắc chữ "UOC UO" kế bên khắc chữ "SN - 39" (nhận định khả năng thứ 2 cây bút màu xanh khắc số hiệu:"1.1061.10" - Đội K72) và 1 cây lược chải đầu có khắc chữ "Ky ..." được tìm kiếm, quy tập được tại Lô Cao su 97, Tổ 5, Đội Cao su Bình Minh thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.

1000025484.jpg
Di vật là chiếc bút có khắc chữ "Hiển" được tìm thấy ngày 1/8 (ảnh: ĐVCC)

Trước đó, Đội K72 trong quá trình làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy khu các mộ tập thể tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai.

Tại đây ngoài các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy còn có các di vật theo cùng như súng AK, băng đạn, bình tông... đặc biệt các di vật là các bức ảnh cá nhân, tập thể được cất cẩn thận trong các ví da bên cạnh hài cốt liệt sĩ cùng với các di vật là chiếc bút, lược khắc tên như: "Tiến Quy", "Hiển", "Văn Chín", "Ky"...

1000025481.jpg
Một di vật chiếc bút khác khắc chữ được K72 tìm thấy trong mộ tập thể (ảnh: ĐVCC)

Đối với các hình ảnh được tìm thấy đã bị hoen ố, nhòe được Đội K72 phục dựng lại và các di vật được làm sạch và công bố thông tin rộng rãi đến người dân.

1000025483.jpg
Di vật là chiếc lược khắc chữ "Ky" được tìm thấy trong mộ tập thể tại xã Minh Đức (ảnh: ĐVCC)

Theo Đội K72 việc làm trên với mong ước sớm có thân nhân, đồng đội nhận ra và có thêm thông tin để liệt sĩ có cơ hội trở về với người thân, gia đình.

Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng thông tin trước đó, tại khu vực xã Minh Đức, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1975, nơi đây từng diễn ra các chiến dịch, trận đánh ác liệt như trận Núi Gió và Điểm cao 169 (tháng 4/1972) của Trung đoàn 1 (Sư đoàn 5), Trung đoàn 14 (Sư đoàn 7), Tiểu đoàn 368 và bộ đội địa phương; 150 ngày đêm "Chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng" của Sư đoàn 7 trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 với gần 800 trận đánh lớn nhỏ; trận vây ép chốt chặn ngã ba Xa Cát - Minh Đức (tháng 4/1972) của Trung đoàn 201...

Một số hình ảnh đã được phục dựng lại qua các di vật là bức hình đã bị nhòe bên trong mộ tập thể tại khu vực xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.

2aoboqo1gtxlkfiicm0aipq4s7zt1soe6xgirnk4-8292.jpg
2aoboqo1olfpq7ue2wxqrxi7aulvxrizk1feovxq.jpg
1000025350.jpg
Văn Quân
#Đồng Nai #Liệt sĩ #Minh Đức #Bình Long #Di Ảnh #xã Phước Long #Sân bay Hớn Quản #Đội K72 #Kháng chiến chống Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe