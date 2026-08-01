KHÁNH HÒA: Xử lý một tài xế container lái xe liên tục quá quy định

TPO - Một tài xế ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa điều khiển xe ô tô đầu kéo (container) bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính vì lái xe liên tục vượt quá quy định hơn 19 phút.

Sáng 1/8, tổ công tác Đội Tuyên truyền, Điều tra giải quyết tai nạn và Xử lý vi phạm (TT, ĐTGQTN&XLVP) của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức dừng, kiểm tra xe container mang biển kiểm soát 51C-933.xx để xử lý tài xế chạy xe liên tục hơn 4 tiếng theo quy định.

Tài xế D.H.P. đã điều khiển xe container liên tục vượt quá quy định 19 phút. Ảnh: CSGT.

Qua kiểm tra, tổ công tác Đội TT, ĐTGQTN&XLVP của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định tài xế D.H.P. (SN 1998, trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian làm việc theo quy định hơn 19 phút. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế D.H.P về hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định, quy định tại Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV DVTMVT NT về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định về thời gian điều khiển xe theo Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, để xử lý theo quy định của pháp luật.