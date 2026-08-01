Toyota tiếp tục thắng lớn nhờ xe điện hóa

TPO - Toyota giữ vững vị trí dẫn đầu về doanh số bán ô tô toàn cầu, với động lực lớn đến từ mảng điện hóa gồm cả xe hybrid và xe điện.

Dù từng gây tranh cãi vì chậm chuyển dịch sang xe điện so với phần còn lại của ngành ô tô, Toyota vẫn chứng minh hiệu quả của chiến lược phát triển đa dạng hệ truyền động. Trong nửa đầu năm nay, hãng xe Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị trí nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới về doanh số.

Số liệu bán hàng cho thấy Toyota đã bán được 5,39 triệu xe trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6, tính trên toàn bộ các thương hiệu thuộc tập đoàn. Con số này giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần đầu doanh số nửa đầu năm đi xuống sau hai năm.

Tuy nhiên, Toyota vẫn tạo khoảng cách đáng kể với đối thủ xếp sau là Tập đoàn Volkswagen, khi hãng xe Đức chỉ bán được 4,13 triệu xe trong cùng kỳ. Đây cũng là năm thứ bảy liên tiếp Toyota dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số ô tô toàn cầu trong sáu tháng đầu năm.

Xét theo từng thị trường, kết quả kinh doanh của Toyota có sự phân hóa rõ rệt. Tại Nhật Bản, doanh số tăng 4,4%, đạt 1,1 triệu xe, một phần nhờ màn ra mắt của mẫu xe điện bZ4X. Trong khi đó, doanh số tại các thị trường nước ngoài giảm 4,5%, xuống còn 4,3 triệu xe.

Trung Quốc là thị trường ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất khi doanh số lao dốc 17,1%, còn 694.670 xe, phản ánh xu hướng suy giảm chung của toàn thị trường ô tô nước này. Tại Trung Đông, doanh số cũng giảm 21,6% do ảnh hưởng từ xung đột tại Iran và tác động lan rộng đến giá dầu toàn cầu.

Động lực giúp Toyota duy trì vị thế dẫn đầu đến từ nhu cầu tăng mạnh đối với các dòng xe điện hóa. Trong nửa đầu năm, hãng bán được 2,71 triệu xe điện hóa, tăng 9,1% so với cùng kỳ và thiết lập kỷ lục mới cho giai đoạn sáu tháng đầu năm.

Riêng doanh số xe thuần điện (BEV) tăng gấp 2,4 lần, đạt 193.172 xe. Dù vậy, nhóm xe này vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số của Toyota. Cả doanh số xe hybrid và xe thuần điện đều đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong nửa đầu năm.

Tại Bắc Mỹ, Toyota tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh số tăng 0,9%, đạt 1,45 triệu xe. Kết quả này góp phần bù đắp phần nào sự sụt giảm tại Trung Quốc và khu vực Trung Đông.

Ở Việt Nam, Toyota tiếp tục là hãng ô tô xăng/dầu bán tốt nhất với 35.410 xe được tiêu thụ trong nửa đầu năm 2026, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là thương hiệu dẫn đầu mảng hybrid tại nước ta với các dòng Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV và Yaris Cross HEV thường xuyên lọt top bán chạy nhất thị trường.