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Xe

Toyota Land Cruiser FJ chốt giá chưa đến 1,2 tỷ đồng

Mẫu SUV Toyota Land Cruiser FJ vừa chính thức ra mắt khách hàng Việt với mức giá từ 1,198 tỷ đồng.

Mẫu SUV Toyota Land Cruiser FJ vừa chính thức ra mắt khách hàng Việt với mức giá từ 1,198 tỷ đồng.

Sau thời gian dài rò rỉ thông tin mở bán, Toyota vừa chính thức ra mắt mẫu SUV Land Cruiser FJ tại Việt Nam với duy nhất phiên bản tiêu chuẩn, cùng 3 tùy chọn màu ngoại thất. "Tiểu Land Cruiser" được bán với giá 1,198 tỷ đồng, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Với tùy chọn ngoại thất màu trắng ngọc trai, giá của mẫu xe tăng lên mức 1,21 tỷ đồng

Mẫu xe được ra mắt trước đó tại Thái Lan với giá 1,289 triệu Baht. Ảnh: Phong Vân.
Mẫu xe được ra mắt trước đó tại Thái Lan với giá 1,289 triệu Baht. Ảnh: Phong Vân.

Tại Thái Lan, nơi mẫu xe được sản xuất, giá của chiếc SUV này là 1,289 triệu Baht, tương đương khoảng một tỷ đồng khi quy đổi tiền Việt.

Xe được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2TR-FE dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Đi kèm với khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp Super ECT cùng hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Land Cruiser FJ vào khoảng 9,5 lít/100 km ngoài đô thị và khoảng 11,3 lít/100 km ở điều kiện đường hỗn hợp.

Là một mẫu SUV phong cách off-road, Land Cruiser FJ mang ngoại hình hầm hố vuông vức nhưng vẫn được trang bị các tính năng hiện đại bên trong khoang lái. Sau vô lăng là màn TFT 7 inch hiển thị đa thông tin, trung tâm có thêm màn hình cảm ứng 12,3 inch, toàn bộ ghế ngồi bọc da, đi kèm chức năng chỉnh điện ở ghế lái.

Không gian khoang lái của Land Cruiser FJ có sự tương đồng với đàn anh Land Cruiser Prado. Ảnh: Toyota.
Không gian khoang lái của Land Cruiser FJ có sự tương đồng với đàn anh Land Cruiser Prado. Ảnh: Toyota.

Mặc dù không phải là một mẫu SUV phổ thông dễ tiếp cận, song với người yêu thích kiểu dáng hình hộp của Land Cruiser, FJ sẽ là một cái tên đáng cân nhắc. Đặc biệt với mức giá dưới mốc 1,2 tỷ đồng, Toyota có quyền kỳ vọng vào sức bán tốt của tiểu Land Cruiser.

Tuy nhiên, sức nóng của mẫu xe có thể kéo theo tình trạng "bia kèm lạc" giống đàn anh, và khi đó, số tiền mà người dùng phải chi trả thực tế để nhận Land Cruiser FJ có thể tăng lên thêm hàng chục triệu đồng.

znews.vn
#Toyota #Land Cruiser #FJ

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