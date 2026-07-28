Yêu cầu giám sát thời gian cầm lái của tài xế xe khách

TPO - Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương tăng giám sát việc chấp hành quy định về thời gian cầm lái của tài xế xe khách, đặc biệt là với xe chạy đêm. Doanh nghiệp vận tải phải chủ động bố trí thêm lái xe, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm về an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản yêu cầu các Sở Xây dựng trên cả nước tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông và quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô. Động thái được đưa ra trong bối cảnh cơ quan quản lý tiếp tục siết chặt công tác bảo đảm an toàn, nhất là với xe khách hoạt động vào ban đêm.

Theo yêu cầu của Cục ĐBVN, các Sở Xây dựng phải chỉ đạo doanh nghiệp vận tải khẩn trương rà soát, triển khai các giải pháp nâng cao tính an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu doanh nghiệp tăng giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, chủ động bố trí bổ sung lái xe khi cần thiết, đặc biệt là đối với những chuyến xe hoạt động vào ban đêm, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn do tài xế làm việc quá sức.

Doanh nghiệp phải tăng giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, nhất là xe chạy đêm. Ảnh minh họa: MTG.

Đáng chú ý, Cục ĐBVN nhấn mạnh khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn giao thông, việc xem xét trách nhiệm không chỉ dừng ở người lái xe mà còn phải đánh giá trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn tại đơn vị kinh doanh vận tải.

Các địa phương đồng thời được yêu cầu triển khai ngay biện pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải, thành lập đoàn kiểm tra và xử lý vi phạm, trong đó tập trung rà soát việc tổ chức, vận hành bộ phận quản lý an toàn của doanh nghiệp vận tải.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, Phụ lục IX ban hành kèm Thông tư 05/2024/TT-BGTVT quy định, đối với xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe tải và xe buýt liên tỉnh, sau mỗi 4 giờ lái xe liên tục, tài xế phải dừng nghỉ ít nhất 15 phút. Tổng thời gian lái xe trong một ngày không được vượt quá 10 giờ, tính từ 0h đến 24h.

Đối với xe buýt nội tỉnh và taxi, tài xế cũng không được lái xe quá 4 giờ liên tục, nhưng thời gian nghỉ tối thiểu là 5 phút. Tổng thời gian lái xe trong ngày vẫn không vượt quá 10 giờ.