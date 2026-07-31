Một chiếc xe cho cả nhà: VF MPV 7 rộng cả 3 hàng ghế, chạy êm, nuôi xe nhàn

VF MPV 7 mang đến gói giá trị “ba trong một”: không gian chở đủ 7 người vẫn “rộng chân”, mạnh mẽ để đi đường xa và tiện nghi dồi dào. Giá lăn bánh hơn 650 triệu đồng trong tháng 7 càng khiến mẫu MPV điện lọt vào tầm ngắm của nhiều gia đình.

Mua xe hay nuôi xe đều nhẹ gánh

Vừa hoàn tất thủ tục thanh toán cho chiếc VF MPV 7, anh Trần Minh Tuấn (Hải Phòng) cho biết chi phí sở hữu là một trong những lý do quan trọng khiến anh “chốt hạ” mẫu MPV điện 7 chỗ này.

“Bản thân mức giá niêm yết 750 triệu đồng của VF MPV 7 đã hợp lý so với những trang bị của xe rồi, tôi còn nhận được ưu đãi trong tháng 7 nữa nên mức giá lăn bánh cuối cùng càng dễ tiếp cận hơn”, anh Tuấn hồ hởi nói.

Theo đó, khách hàng mua VF MPV 7 từ nay đến hết ngày 31/7 sẽ nhận được ưu đãi thêm 20 triệu đồng. Khách hàng từng là chủ sở hữu đầu tiên của xe xăng VinFast còn có thể sử dụng voucher tri ân trị giá tới 80 triệu đồng. Khi áp dụng quyền lợi cao nhất, giá xe còn từ 650 triệu đồng. Cùng với chính sách miễn lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện, tổng chi phí lăn bánh của VF MPV 7 thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Không chỉ nhẹ chi phí sở hữu, nhóm người dùng gia đình còn nhận được những chính sách hỗ trợ “đầy túi” trong suốt quá trình sử dụng xe. Khách hàng được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng đến ngày 10/2/2029, đồng thời hưởng các chính sách hậu mãi 5 sao của VinFast.

“Vừa được miễn phí sạc, vừa được bảo hành xe 7 năm và pin 8 năm, chi phí bảo dưỡng cũng phải chăng. Tính ra tôi có thể tiết kiệm đến 8 triệu đồng mỗi tháng”, anh Tuấn chia sẻ.

Ngồi đủ 7 người vẫn mát, vận hành an tâm tuyệt đối

Bên cạnh những ưu điểm về tính tiết kiệm, không gian nội thất và trải nghiệm vận hành thực tế đã giúp VF MPV 7 chinh phục người dùng. Theo anh Tuấn, nhờ ưu thế kiến trúc xe điện với cụm pin đặt phẳng dưới sàn, không gian bên trong xe được giải phóng và mang lại khoảng để chân thoáng đãng cho cả ba hàng ghế.

“Hàng ghế thứ ba quá rộng rãi, đủ để hai người có chiều cao 1,70 m ngồi thoải mái. Các hàng ghế đều có cửa gió điều hòa nên cả nhà ngồi trên xe cảm thấy thoáng đãng, đi xa cũng bớt mệt mỏi hơn”, anh Tuấn đánh giá.

Về trang bị, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) cho rằng VF MPV 7 đã có sẵn những tiện nghi thiết thực cho nhu cầu gia đình, từ hệ thống đèn LED giúp tăng khả năng quan sát, gương gập điện tích hợp xi-nhan, la-zăng 19 inch… Chuyên gia này đánh giá, VF MPV 7 là chiếc ô tô “bước lên là dùng được ngay” và không cần bổ sung thêm các hạng mục cơ bản sau khi nhận xe.

Phân tích sâu hơn về trải nghiệm vận hành, chuyên gia Trịnh Lê Hùng (Autodaily) nhận xét, đặc thù của xe điện là triệt tiêu tiếng ồn, độ rung từ động cơ đốt trong cũng như không có mùi xăng dầu. Điều này giúp khoang xe VF MPV 7 luôn duy trì được sự tĩnh lặng, mượt mà, từ đó hạn chế tối đa tình trạng say xe cho các thành viên trong gia đình.

Về sức mạnh, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm giúp VF MPV 7 tăng tốc liền mạch, hạn chế cảm giác giật cục. Khả năng phản hồi nhanh cũng hỗ trợ người lái chủ động hơn trong các tình huống cần vượt xe.

Ở phần khung gầm, ông Trịnh Lê Hùng đánh giá cao độ ổn định của VF MPV 7. Cụm pin đặt dưới sàn hạ thấp trọng tâm, giúp xe bám đường tốt hơn và tạo cảm giác vững vàng khi chở đủ thành viên trong gia đình.

Với không gian rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và giá bán dễ tiếp cận, VF MPV 7 có đủ lý do để “gây sốt” trong nhóm khách hàng gia đình.