VinFast Kinet ghi điểm với người trẻ mê xê dịch: Đi xa, đổi pin nhanh, vận hành mạnh mẽ

Sở hữu tầm di chuyển lên tới 145 km, cơ chế đổi pin siêu tốc cùng khả năng vận hành đậm chất thể thao giúp VinFast Kinet đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến rời phố cuối tuần của người trẻ.

Cấu hình hai pin, sẵn sàng cho những chuyến đi hơn 100 km

Một chuyến cắm trại ngoại thành, về quê thăm gia đình hay khám phá điểm đến mới thường đòi hỏi xe máy điện có tầm hoạt động đủ dài và khả năng nạp năng lượng thuận tiện. VinFast Kinet –tân binh vừa được hãng xe Việt giới thiệu - giải quyết bài toán này bằng cấu hình hai pin LFP, cho phép di chuyển tối đa khoảng 145 km sau mỗi lần sạc đầy.

Với phạm vi trên, người dùng có thể tới các địa điểm cách trung tâm khoảng 50–60 km rồi trở về trong ngày mà không cần sạc giữa đường.

Thậm chí, nếu chuyến đi kéo dài hơn dự kiến, người dùng cũng không phải lo hành trình bị gián đoạn nhờ công nghệ đổi pin nhanh và tiện lợi tại hệ thống tủ đổi pin V-Green đang phủ rộng khắp cả nước.

“Bấm nhanh thời gian đổi pin chưa mất đến 1 phút. Đây chính xác là giải pháp cho tương lai”, reviewer của kênh Relab Xe đánh giá.

Khả năng đi xa còn được hỗ trợ bởi khoang cốp dung tích 22 lít. Sau khi trải nghiệm thực tế, host kênh Anh Em TV cho biết không gian này có thể chứa mũ bảo hiểm, túi đồ, máy ảnh, áo mưa và một số vật dụng cá nhân. Người lái nhờ đó không phải đeo ba lô nặng hoặc treo túi phía trước, qua đó giữ được tư thế ngồi thoải mái suốt chặng đường.

Vận hành bứt phá, tự tin làm chủ mọi cung đường

Rời phố, người lái thường phải đi qua các tuyến đường tốc độ cao và nhiều phương tiện cỡ lớn. Trong điều kiện này, khả năng tăng tốc nhanh và giữ xe ổn định giúp người lái chủ động hơn khi nhập làn hoặc vượt xe.

Với tốc độ tối đa 90 km/h, Kinet cho phép người dùng di chuyển ổn định trên các tuyến đường. Đáng chú ý hơn là khả năng phản hồi gần như tức thời của động cơ điện, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa đầy 6 giây. Sức bật dứt khoát mang đến cảm giác lái linh hoạt, mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, sự êm ái và ổn định trên những cung đường dài cũng là ưu điểm của Kinet. “Điểm tôi thấy ấn tượng là Kinet có phuộc đôi phía sau, với bình dầu phụ để đảm bảo hiệu năng giảm xóc luôn ổn định. Khi chạy trên hành trình dài, người dùng sẽ không gặp phải hiện tượng nhão phuộc”, anh Nguyễn Hùng Đăng Khoa (kênh Vlog Xe) nhận xét.

Trong khi đó, anh Kenz Nguyễn, đại diện kênh GearUpVN, đánh giá cao khoảng sáng gầm 160 mm của Kinet - thông số nổi bật so với mặt bằng chung của xe ga phổ thông. Theo anh, “đây rõ ràng là một ưu điểm khi xét tới điều kiện vận hành tại Việt Nam”, giúp mẫu xe linh hoạt hơn khi đi qua gờ giảm tốc, đoạn đường gồ ghề hoặc khu vực dễ ngập nước.

Kinet hiện có giá niêm yết từ 40 triệu đồng. Khách hàng được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe và một năm thuê pin trị giá 3,6 triệu đồng (có thể quy đổi thành tiền mặt). Chủ sở hữu các mẫu xe máy điện VinFast không yêu cầu giấy phép lái xe được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng khi mua Kinet. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng đối với chủ ô tô VinFast hoặc các mẫu xe máy điện VinFast còn lại.

Với khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện để hưởng mức ưu đãi cao nhất, chi phí sở hữu Kinet phiên bản thuê pin có thể giảm xuống còn khoảng 33,6 triệu đồng. Giới quan sát đánh giá, đây là mức đầu tư quá mềm cho một mẫu xe vừa đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày, vừa là người bạn đồng hành tin cậy trên những hành trình xa.