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Xe

Cận cảnh mẫu SUV đầu bảng mới của Audi

Lê Tuấn

TPO - Sau khi hé lộ nội thất, Audi vừa chính thức vén màn mẫu SUV đầu bảng hoàn toàn mới mang tên Q9.

Q9 là mẫu SUV lớn nhất, sang trọng nhất và tham vọng nhất mà Audi từng phát triển, hướng đến nhóm khách hàng muốn một chiếc SUV cỡ lớn vượt trên Q7.

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Với định vị là SUV đầu bảng, Audi Q9 sở hữu chiều dài 5.310 mm, rộng 2.210 mm và chiều dài cơ sở 3.140 mm. So với Q7, mẫu xe mới dài hơn 250 mm, rộng hơn 200 mm và có trục cơ sở tăng thêm 145 mm.

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Những thông số này cho thấy Audi đang nhắm đến các đối thủ như BMW X7 và Mercedes-Benz GLS, hai mẫu SUV cỡ lớn mà hãng chưa từng cạnh tranh trực tiếp trước đây.

Dù có nhiều nét tương đồng với Q7 mới, Q9 vẫn tạo dấu ấn riêng về thiết kế. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng nan dọc, viền đen mở rộng sang hai bên.

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Ở phía sau, biển số được chuyển xuống cản sau, giúp cửa cốp trông gọn gàng hơn. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số dạng cong, vừa tăng độ nhận diện vừa tạo hiệu ứng chiếu sáng độc đáo cho xe.

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Khoang nội thất mới là nơi Audi tập trung nhiều nhất cho Q9 với triết lý "Tiên phong nhờ công nghệ”. Q9 được trang bị cửa đóng/mở chỉnh điện có khả năng mở tới 90 độ.

Hệ thống cảm biến sẽ tự động dừng cửa nếu phát hiện nguy cơ va chạm với xe khác, tường hoặc người đi bộ. Chủ xe cũng có thể điều khiển cửa từ xa.

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Q9 tiêu chuẩn có 7 chỗ ngồi, trong khi cấu hình 6 chỗ là trang bị tùy chọn với hai ghế thương gia độc lập ở hàng hai có chức năng chỉnh điện. Hàng ghế thứ ba cũng được thiết kế để người lớn có thể ngồi thoải mái.

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Phía trên khoang lái là cửa sổ trời toàn cảnh lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Audi, với diện tích kính hơn 1,5 m². Phiên bản cao cấp có thể điều chỉnh độ trong suốt theo 9 vùng riêng biệt bằng điện, đồng thời tích hợp 84 đèn LED với 30 màu chiếu sáng. Khi xe đỗ, kính sẽ tự động chuyển sang trạng thái mờ nhằm đảm bảo sự riêng tư.

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Công nghệ giải trí cũng được chú trọng với dàn âm thanh B&O công suất 1.360 W, gồm 22 loa cùng các bộ rung tích hợp trong ghế để tạo hiệu ứng âm thanh chân thực hơn. Loa trên tựa đầu có thể phát cuộc gọi hoặc chỉ dẫn điều hướng mà không làm phiền người khác.

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Audi cũng trang bị hệ thống hỗ trợ khẩn cấp tương tự Q7. Nếu phát hiện lái xe bất tỉnh, xe có thể tự giảm tốc, đánh lái vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc (khi điều kiện cho phép), sau đó dừng xe và tự động gọi cứu hộ.

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Tại châu Âu, Audi Q9 được trang bị động cơ diesel I6 3.0L công suất 295 mã lực, kết hợp hệ thống mild-hybrid và bộ tăng áp điện, đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh quattro.

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Trong khi đó, phiên bản dành cho thị trường Mỹ dự kiến dùng động cơ xăng V6 2.9L tăng áp kép công suất 429 mã lực, tương tự Q7. Ngoài ra, Audi cũng sẽ cung cấp tùy chọn động cơ V8 4.0L tăng áp kép. Trên biến thể hiệu năng cao SQ7, động cơ này cho công suất lên tới 591 mã lực.

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Phiên bản Audi SQ9 hiệu suất cao.

Q9 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén thích ứng, trong khi hệ thống đánh lái bánh sau có thể xoay bánh sau tới 5 độ, giúp mẫu SUV cỡ lớn vận hành linh hoạt hơn trong không gian hẹp.

Theo Audi, Q9 không được kỳ vọng đạt doanh số lớn tại châu Âu do kích thước quá đồ sộ. Thay vào đó, mẫu SUV này được phát triển chủ yếu dành cho thị trường Mỹ.

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Trong bối cảnh BMW X7 đã bước sang giai đoạn cuối vòng đời, còn Mercedes-Benz GLS chỉ được nâng cấp giữa vòng đời, Audi kỳ vọng Q9 sẽ giúp hãng củng cố vị thế trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn tại thị trường Bắc Mỹ.

Lê Tuấn
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