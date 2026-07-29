250 xe sang Cadillac gia nhập đội hình tháp tùng Tổng thống Mỹ

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Nhà Trắng đã đặt mua 250 chiếc Cadillac Escalade nhằm nâng cấp đội xe phục vụ công tác an ninh của chính phủ Mỹ.

Theo Carscoops, con số 250 xe được xem là một trong những đơn hàng lớn nhất từ phía Chính phủ Mỹ đối với dòng Cadillac Escalade trong nhiều năm qua.

Thông tin đặt mua được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong chuyến thăm Trung tâm thử nghiệm Milford Proving Ground của General Motors (GM) tại bang Michigan.

Phát biểu trước đông đảo nhân viên, nhà cung cấp và lãnh đạo GM, ông dành nhiều lời khen cho hãng xe Mỹ, đồng thời khẳng định các chính sách thuế quan của chính quyền đã góp phần đưa hàng nghìn việc làm quay trở lại nước Mỹ.

SUV hạng sang Cadillac Escalade bản V-series có giá khoảng 170.000 USD (4,5 tỷ đồng). Ảnh: Cadillac

Tổng thống Mỹ cũng chia sẻ cha ông, Fred Trump, rất yêu thích Cadillac và thường mua một chiếc xe mới sau mỗi hai năm. Ông sau đó nhắc đến một số mẫu xe của GM như Chevrolet Silverado, GMC Sierra và dòng Hummer nổi tiếng thế giới.

Thông báo của Tổng thống Mỹ được xem là sự xác nhận chính thức đối với chương trình mua sắm từng được công bố từ tháng 3/2025. Khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã ký hợp đồng trị giá 14,8 triệu USD với GM để phát triển thế hệ tiếp theo của xe limousine tổng thống The Beast, đồng thời cung cấp các phương tiện tháp tùng mới. Giá trị hợp đồng có thể tăng lên 40,8 triệu USD đến năm 2029.

Cadillac Escalade phiên bản thương mại hiện có giá khởi điểm từ 91.100 USD (khoảng 2,4 tỷ đồng). Dòng xe này được định vị ở phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn.

Phiên bản xe phục vụ đoàn hộ tống của chính phủ sẽ được nâng cấp toàn diện với khung gầm hạng nặng, giáp chống đạn, kính chống đạn cùng hệ thống cầu xe chịu tải cao.

Về bản chất, đây sẽ là phiên bản kế nhiệm của Chevrolet Suburban mà Mật vụ Mỹ sử dụng nhiều năm qua, chỉ khác ở kiểu dáng của Cadillac.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham quan trung tâm thử nghiệm của General Motors. Ảnh: Carscoops

Theo GM, trong chuyến thăm vừa qua, Tổng thống Trump đã tham gia trải nghiệm nhiều mẫu xe của tập đoàn như Chevrolet Corvette ZR1X và GMC Hummer EV. Ông cũng trực tiếp tham quan một số mẫu xe quân sự của GM Defense, gồm Heavy-Duty Tactical Truck Hybrid và Infantry Squad Vehicle, và ngồi thử mẫu sedan điện hạng sang Cadillac Celestiq.