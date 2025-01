Khám phá xe 'quái thú' của Tổng thống Mỹ Donald Trump

TPO - Mẫu xe "Quái thú" The Beast được chế tạo riêng cho Tổng thống Mỹ là một trong những phương tiện an toàn nhất thế giới với hệ thống phòng thủ chủ động tân tiến.

Sản xuất bởi GM

Chiếc limousine của Tổng thống Mỹ có tên gọi "Cadillac One" hay "The Beast" được sản xuất bởi tập đoàn General Motors (GM) với chi phí lên tới 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, hãng này được cho là đã chi tới 15 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển chiếc The Beast 2018 của ông Donald Trump.

Cái tên The Beast hay Quái thú xuất phát từ tên gọi của mẫu Cadillac DTS bản kéo dài của cựu Tổng thống George W. Bush ra mắt vào năm 2001. Do kích thước đồ sộ nên mẫu xe được các mật vụ đặt cho biệt danh là The Beast cho đến nay.

Luôn có nhiều hơn một chiếc The Beast

Có ít nhất hai chiếc The Beast giống hệt nhau trong mỗi đoàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ. Trong đó, một chiếc chuyên chở Tổng thống và chiếc còn lại đóng vai trò ''chim mồi''.

Được biết, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã đặt hàng GM sản xuất tổng cộng 11 chiếc The Beast 2.0. Qua từng năm, The Beast sẽ được nâng cấp trang bị và công nghệ mới. Do đó, ước tính vẫn còn khoảng 16-20 chiếc xe cũ đang lưu hành.

Hệ thống phòng thủ tân tiến

The Beast nặng khoảng 8-10 tấn với thân xe được bọc giáp dày 8 inch và sàn xe có tấm bảo vệ chống bom. Cánh cửa của xe nặng tương đương cửa một chiếc máy bay Boeing 757, được gia cố bằng hỗn hợp thép, nhôm và lớp giáp gốm.

Các mặt kính dày 5 inch chống đạn và bộ lốp chuyên dụng siêu bền đảm bảo xe có thể tiếp tục di chuyển ở tốc độ cao, ngay cả khi bị bắn thủng. Bình xăng của xe cũng được bọc thép chống đạn và bao phủ bằng một lớp bọt đặc biệt chống cháy nổ.

Chiếc limousine được trang bị các thiết bị phòng thủ tối tân bao gồm màn khói, tay nắm cửa có thể phát điện 120 volt để chống lại kẻ tấn công và hệ thống phun dầu làm trượt bánh xe của kẻ địch. Ngoài ra, xe còn có kính nhìn ban đêm, bình hơi cay và lựu đạn khói để ngụy trang cho xe trong trường hợp bị tấn công.

Hệ thống bảo mật và y tế trong cabin

Khoang cabin của The Beast được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại và bảo mật hàng đầu như dò tìm bằng GPS, Wi-Fi. Trên xe còn có điện thoại vệ tinh, kết nối thẳng đến điện thoại của phó Tổng thống và Lầu Năm Góc trong trường hợp khẩn cấp.

Trên The Beast luôn có sẵn các túi máu dự trữ trùng nhóm máu của Tổng thống và nhiều vật tư y tế để sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Xe cũng có hệ thống cung cấp oxy riêng, được dẫn trực tiếp vào cabin khép kín nếu xảy ra tấn công sinh hóa học.

Cabin xe chứa được bảy người. Các nhân viên thiết yếu, bao gồm cả bác sĩ quân y của Tổng thống thường đi theo sau ở một trong 3 chiếc SUV riêng biệt được gọi là "Xe kiểm soát" thuộc đoàn khoảng 50 xe tháp tùng Tổng thống.

Cực khó để điều khiển

Không phải ai cũng có thể cầm lái The Beast. Tài xế của Tổng thống Mỹ sẽ được tuyển chọn gắt gao và huấn luyện đặc biệt bởi Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ nhằm đáp ứng những yêu cầu lái xe phức tạp nhất, bao gồm đi lùi tốc độ cao, cua chữ U tốc độ cao hay thực hiện các pha drift.

Việc di chuyển bằng The Beast cũng được giới hạn thời gian dưới 30 phút. Nếu thời gian di chuyển lâu hơn, Tổng thống Mỹ có thể chọn sử dụng máy bay trực thăng Marine One hoặc chuyên cơ Air Force One.

Bí ẩn về động cơ

Với tổng trọng lượng hơn 8 tấn, The Beast phải sở hữu một khối động cơ rất mạnh để có thể vận hành mượt mà. Mặc dù chưa từng được công bố nhưng các chuyên gia dự đoán rằng xe có thể được trang bị động cơ xăng Vortec V8 8.1L hoặc động cơ turbodiesel Duramax V8 6.6L.

Trong đó, phiên bản động cơ diesel tăng áp có công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 705 Nm. Nhưng do xe rất nặng, tốc độ tối đa của The Beast chỉ đạt khoảng 90 km/h, và mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 34 lít/100 km.