Hé lộ thời điểm Mitsubishi trình làng SUV 7 chỗ đời mới

TPO - Mitsubishi Pajero thế hệ mới được cho là sẽ ra mắt vào đầu tháng 9 tới, cạnh tranh với các mẫu SUV Nhật Bản khác như Nissan Patrol và Toyota Land Cruiser.

Pajero thế hệ hoàn toàn mới đang là một trong những mẫu xe được chờ đợi nhất của Mitsubishi trong năm nay. Sau nhiều lần xuất hiện dưới lớp ngụy trang khi chạy thử nghiệm, mẫu SUV này được cho là sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2/9 tới.

Thông tin từ tạp chí BestCar (Nhật Bản) cho biết lễ ra mắt sẽ không chỉ giới hạn tại thị trường nội địa. Mitsubishi dự kiến đồng thời giới thiệu Pajero mới tại nhiều thị trường trên thế giới nhằm tạo sức hút tối đa cho sự trở lại của dòng SUV huyền thoại này.

Sau màn ra mắt, Pajero nhiều khả năng sẽ sớm được mở bán. Giá bán chính thức hiện chưa được công bố, song BestCar dự đoán mẫu xe sẽ có giá từ 5-7 triệu yên (khoảng 805 triệu - 1,1 tỷ đồng) tại thị trường Nhật Bản.

Về thiết kế, những hình ảnh chạy thử cho thấy Pajero mới sẽ sở hữu kiểu dáng vuông vức cùng kích thước tương đồng với Lexus GX, dù không hướng đến định vị hạng sang như mẫu SUV của Lexus.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Mitsubishi Pajero mới. Ảnh: Best Car

Thay vào đó, Mitsubishi Pajero mới được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với Nissan Patrol và Toyota Land Cruiser. Mẫu SUV này cũng sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại của Mitsubishi.

Bên dưới diện mạo mới, Pajero sẽ sử dụng nền tảng khung gầm rời phát triển từ mẫu bán tải Triton. Tuy nhiên, hệ thống treo dự kiến sẽ được tinh chỉnh để phù hợp với kiểu dáng SUV 7 chỗ.

Về động cơ, Pajero thế hệ mới nhiều khả năng sẽ ra mắt với máy dầu tăng áp kép 4 xi-lanh dung tích 2.4L, tương tự Triton. Động cơ này cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm.

Bên cạnh phiên bản động cơ diesel, Mitsubishi cũng được cho là đang phát triển biến thể điện hóa cho cả Pajero và Triton.

Theo CarsGuide, Mitsubishi có kế hoạch biến nhà máy tại Thái Lan thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu các dòng xe điện hóa toàn cầu.

Dù thông tin về Pajero hybrid vẫn còn khá hạn chế, mẫu xe này được cho là có thể sử dụng hệ truyền động tương tự Outlander PHEV, kết hợp động cơ xăng 2.4L với hai mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion, cho tổng công suất 248 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 450 Nm.

Dòng SUV Pajero/Montero hay còn có tên gọi khác là Shogun tại một số thị trường, được sản xuất từ năm 1981 đến 2021 qua bốn thế hệ. Tên gọi Pajero cũng được sử dụng cho ba thế hệ Pajero Sport phát triển trên nền tảng Triton, sản xuất từ năm 1996 đến nay.

Thế hệ hiện tại của mẫu xe này đã có mặt trên thị trường từ năm 2015 và được facelift vào các năm 2019 và 2024. Tại Việt Nam, dòng Mitsubishi Pajero Sport chỉ có bản máy xăng giá 1,23-1,31 tỷ đồng, đồng thời chỉ bán cho "khách dự án".