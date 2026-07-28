Cách các nước xử phạt hành vi 'chiếm làn vượt' trên cao tốc

TPO - Tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, việc sử dụng làn vượt được quản lý chặt nhằm bảo đảm an toàn giao thông và duy trì lưu lượng lưu thông trên các tuyến đường cao tốc.

Cục CSGT cho biết đang đề xuất các tuyến cao tốc bố trí làn sát dải phân cách riêng cho mục đích vượt xe. Ô tô không được phép chạy liên tục trên làn vượt xe này.

Cơ quan này cho biết qua thực tế hoạt động giao thông trên các tuyến đường cao tốc có từ 2 làn xe trở lên, vẫn còn một bộ phận lái xe (nhất là xe tải, xe khách) không có đạo đức, ý thức và văn hóa giao thông, thường chạy xe với tốc độ thấp (trên hoặc có trường hợp dưới tốc độ tối thiểu.

Nhóm xe này bám làn trái của đường, gây cản trở, ùn ứ kéo dài trên tuyến, có thể gây ức chế cho người lái xe khác đang tham gia giao thông cùng thời điểm.

Đề xuất bố trí làn vượt xe trên cao tốc của Cục CSGT. Ảnh: Cục CSGT

Cục CSGT cho rằng để xử lý được hành vi cố ý không chịu di chuyển về bên phải, thì cần phải có tổ chức giao thông hợp lý cùng với quy định chặt chẽ.

Thực tế, việc bố trí làn vượt xe là không mới trên thế giới. Ngay ở trong khu vực Đông Nam Á, nhiều nước cũng có quy định làn vượt riêng.

Ví dụ như Lào và Campuchia đều yêu cầu tài xế đi đúng phần đường bên phải trong điều kiện bình thường, và thực hiện việc vượt xe an toàn ở làn ngoài cùng bên trái. Nhưng hai nước này chưa có quy định xử phạt với hành vi chiếm làn vượt.

Trong khi đó, một số nước dưới đây quy định rõ chế tài xử phạt đối với tài xế chiếm làn vượt trên đường nhiều làn nhằm duy trì lưu thông và giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.

Philippines

Giống với Việt Nam, Philippines lưu thông bên phải. Tại đây, các phương tiện phải tuân thủ nguyên tắc "đi bên phải, chỉ chuyển sang làn trái khi vượt".

Theo quy định, xe đi phía trước phải nhường đường khi nhận được tín hiệu xin vượt và không được tăng tốc cho đến khi phương tiện phía sau hoàn tất việc vượt. Trên các tuyến đường nhiều làn cùng chiều, tài xế cũng được phép vượt bên phải trong một số trường hợp theo luật định.

Biển báo "Luôn đi bên phải trừ khi vượt xe" tại Philippines.

Những năm gần đây, nhiều địa phương tại Philippines đã tăng cường xử lý hành vi sử dụng sai làn vượt. Báo cáo quý I/2026 của Cơ quan Phát triển Bataan (MBDA) cho thấy trên tuyến Roman Superhighway ghi nhận 1.998 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó lỗi chiếm dụng làn vượt chiếm tỷ lệ cao nhất.

Mức xử phạt đối với hành vi này là khoảng 1.000 peso (hơn 400.000 đồng). MBDA cho biết việc các phương tiện lưu thông kéo dài ở làn trái là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến đường này.

Singapore

Khác với Philippines, Singapore áp dụng quy tắc lưu thông bên trái. Trên các tuyến đường nhiều làn, làn ngoài cùng bên phải chỉ được sử dụng để vượt xe. Sau khi hoàn thành việc vượt, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng trở về làn đường phù hợp và không được tiếp tục di chuyển ở làn vượt lâu hơn mức cần thiết.

Theo quy định tại Singapore, tài xế điều khiển phương tiện chạy chậm nhưng vẫn chiếm làn vượt, cản trở các xe phía sau có thể bị phạt tới 1.000 SGD (khoảng 20 triệu đồng), phạt tù tối đa 3 tháng hoặc đồng thời áp dụng cả hai hình thức xử phạt đối với lần vi phạm đầu tiên, kèm theo việc bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu tái phạm, mức phạt có thể tăng lên 2.000 SGD (khoảng 40 triệu đồng) và đối mặt với án tù lên đến 6 tháng.

Thái Lan

Ở Thái Lan, việc điều khiển xe chạy chậm ở làn ngoài cùng bên phải được xem là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Người vi phạm có thể bị phạt tới 1.000 baht (gần 800 nghìn đồng), kể cả khi đang di chuyển đúng tốc độ tối đa cho phép.

Theo quy định, nếu có phương tiện phía sau muốn vượt với tốc độ nhanh hơn, tài xế phải chủ động chuyển sang làn bên trái để nhường đường.

Các cơ quan chức năng Thái Lan cho biết việc chiếm dụng làn phải không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi làn vượt bị cản trở, các phương tiện phía sau buộc phải vượt bên trái, làm gia tăng nguy cơ va chạm do tầm quan sát hạn chế và nhiều điểm mù hơn.

Malaysia

Cũng là nước lưu thông bên trái, Malaysia áp dụng nguyên tắc chỉ sử dụng làn giữa hoặc làn ngoài cùng bên phải để vượt xe. Tài xế cũng phải trở lại làn trái sau khi hoàn thành việc vượt.

Theo Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (JSPT), hành vi chiếm làn là một lỗi vi phạm giao thông. Người vi phạm có thể bị phạt từ 300 RM đến 2.000 RM, đồng thời bị trừ điểm trên giấy phép lái xe.

Không chỉ gây ùn tắc, việc chiếm làn còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn. Khi bị cản trở ở làn phải, nhiều tài xế buộc phải vượt bên trái hoặc liên tục chuyển làn để vượt xe chạy chậm, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo Paultan, tình trạng chiếm dụng làn vượt từ lâu được xem là một trong những vấn đề nổi cộm trên các tuyến cao tốc tại Malaysia, bên cạnh lỗi chạy quá tốc độ.

Viện Nghiên cứu An toàn đường bộ Malaysia (MIROS) nhận định tình trạng chiếm làn vượt phản ánh ý thức và kỷ luật giao thông còn hạn chế của một bộ phận người tham gia giao thông. Cơ quan này cho rằng đây cũng là vấn đề tương tự như tình trạng lái xe mất tập trung hoặc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.