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Xe

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Honda SH Vetro bản đặc biệt tại Việt Nam, giá hơn 200 triệu đồng

Lê Tuấn

TPO - Dòng Honda SH150i nhập Italy có thêm phiên bản đặc biệt tại Việt Nam với dàn áo kết hợp giữa hai phiên bản Vetro từng ra mắt trước đó.

Mẫu xe có tên Honda SH Super Vetro 2-in-1 vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân ở miền Nam.

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Đúng như tên gọi, mẫu xe tay ga nhập Italy là sản phẩm custom (tùy chỉnh) để cho ra ngoại thất đặc biệt kết hợp 2 sắc xanh của dòng SH Vetro từng ra mắt trước đó.

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Theo đó, dàn áo trong suốt với hiệu ứng tinh thể của chiếc Honda SH150i được phối 2 màu xanh ngọc lục bảo (Vetro Green) và xanh lam ngọc (Vetro Blue Sapphire) ở mỗi nửa thân xe.

Nhà phân phối cung cấp 2 cấu hình phối màu đối lập gồm Green - Sapphire và Sapphire - Green.

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Ở cấu hình Sapphire - Green, nửa trước của dàn áo mang sắc xanh lam ngọc, trong khi nửa sau khoác dàn áo trong suốt màu xanh ngọc lục bảo. Thiết kế này sẽ đảo ngược trên cấu hình Green - Sapphire.

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Tùy vào màu nửa sau, xe sẽ có đường chỉ may yên đồng màu. Mâm xe cũng được tô điểm màu sắc để tạo sự khác biệt với mâm màu xanh dương trên bản Sapphire - Green, bản còn lại dùng mâm sơn đen.

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Điểm giao thoa giữa hai mảng màu nằm ở bên hông sàn để chân, được làm khá hài hòa. Phần ốp động cơ và ốp pô được hoàn thiện với màu bạc bắt mắt.

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Theo đơn vị nhập khẩu, mỗi cấu hình phối màu của Honda SH150i Super Vetro 2-in-1 được sản xuất giới hạn 200 xe đi kèm tem nhận diện có số thứ tự.

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Ngoài dàn áo đặc biệt, các thông số kỹ thuật, trang bị trên phiên bản 2-in-1 vẫn giữ nguyên so với Honda SH150i Vetro Blue từng ra mắt hồi tháng 5.

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Các trang bị nổi bật gồm có hệ thống đèn LED, màn hình TFT 4,2 inch hỗ trợ kết nối điện thoại, chìa khóa thông minh, cổng sạc USB, phanh ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo.

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Phiên bản SH Super Vetro 2-in-1 bán tại Việt Nam sử dụng động cơ eSP+ dung tích 150 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất khoảng 16,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.

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Mức giá khởi điểm được công bố ở mức 235 triệu đồng, ngang với SH Vetro Blue ra mắt trước đó. Con số này cao gấp đôi so với SH160i phân phối chính hãng tại Việt Nam (95-104 triệu đồng).

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Với tính chất của phiên bản giới hạn đặc biệt cùng mức giá cao hơn Honda SH Việt, Honda SH Super Vetro 2-in-1 sẽ hướng tới đối tượng khách hàng là các dân chơi sưu tầm, yêu thích các dòng xe nhập ngoại, đặc biệt là SH Italy.

Lê Tuấn
#Honda SH Super Vetro 2-in-1 #Honda SH #SH Vetro #xe nhập khẩu #xe tay ga #xe giới hạn

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