Cách những công nghệ hiện đại tối ưu trải nghiệm của người sử dụng

Công nghệ không ngừng phát triển, nhưng điều người dùng quan tâm ngày nay không chỉ là sản phẩm có gì mới, mà là nó giải quyết được những nhu cầu thực tế ra sao. Chính sự thay đổi trong kỳ vọng của người dùng đang định hình cách các sản phẩm công nghệ được phát triển và đánh giá.

Người dùng ngày nay kỳ vọng điều gì ở một sản phẩm công nghệ?

Trước đây, công nghệ thường được đánh giá thông qua các thông số kỹ thuật thuần túy như hiệu năng, tốc độ hay số lượng tính năng. Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng hiện diện sâu rộng, những con số không còn là thước đo duy nhất tạo nên giá trị sản phẩm. Người dùng bắt đầu chú trọng hơn đến trải nghiệm thực tế và cách công nghệ đồng hành để giải quyết những nhu cầu hằng ngày.

Một sản phẩm được đánh giá cao không chỉ vì mạnh hơn, mà còn bởi khả năng tương tác thông minh. Những tính năng giúp tối giản thao tác, nâng cao khả năng kết nối và mang lại cảm giác an tâm ngày càng trở thành tiêu chí tiên quyết khi lựa chọn các thiết bị công nghệ.

Xu hướng này cũng mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực di chuyển. Người dùng không chỉ mong muốn một chiếc xe vận hành mạnh mẽ, mà còn kỳ vọng vào những công nghệ hỗ trợ giúp họ làm chủ hành trình tối ưu hơn – từ khả năng kiểm soát, kết nối cho đến cảm giác cầm lái. Khi việc di chuyển trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, chiếc xe cũng được kỳ vọng mang lại nhiều giá trị hơn ngoài khả năng vận hành thuần túy.

Một chiếc xe hiện đại không chỉ cần hiệu năng, mà còn phải mang đến trải nghiệm di chuyển thông minh và trọn vẹn hơn.

Chính vì vậy, thước đo của một mẫu xe côn tay thể thao cũng đang dần thay đổi. Hiệu năng vẫn là yếu tố cốt lõi, nhưng chỉ thực sự tạo nên khác biệt khi được kết hợp với những công nghệ nhằm nâng tầm trải nghiệm và gia tăng sự tự tin cho người lái trong nhiều điều kiện vận hành thực tế.

Yamaha Exciter 155 VVA – TCS được phát triển theo định hướng cân bằng giữa hiệu năng và công nghệ hỗ trợ nhằm đáp ứng những kỳ vọng đó. Mẫu xe hướng đến việc mang lại trải nghiệm thể thao toàn diện hơn, nơi mỗi công nghệ đều được tối ưu để phục vụ người lái thay vì chỉ tạo nên những thông số ấn tượng trên bản vẽ.

Yamaha Exciter 155 VVA – TCS hiện thực hóa trải nghiệm thể thao cao cấp bằng công nghệ

Yamaha Exciter 155 VVA – TCS được trang bị khối động cơ 155,1 cc tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, thừa hưởng DNA R-Series, kết hợp tỷ số nén 11,6:1, công suất tối đa 18,5 PS, hộp số 6 cấp, bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt Assist & Slipper Clutch cùng tỷ số truyền được tinh chỉnh tối ưu. Sự kết hợp này mang đến khả năng tăng tốc bứt phá, phản hồi linh hoạt và cảm giác lái mượt mà, giúp người lái khai thác tối đa hiệu năng của động cơ một cách dễ dàng.

Yamaha cũng chú trọng đến cảm xúc khi cầm lái thông qua Bộ khuếch âm thanh hoàn toàn mới. Thiết kế đường nạp kết hợp hộp lọc gió dung tích lớn mô phỏng âm thanh ống nạp đặc trưng của mô tô thể thao, góp phần gia tăng sự phấn khích và mang đến trải nghiệm đậm chất thể thao trong mỗi lần nhích ga.

Yamaha Exciter 155 VVA – TCS kết hợp hiệu năng mạnh mẽ với cảm giác cầm lái phấn khích trong từng cú vặn ga.

Khả năng kiểm soát cũng là yếu tố được Yamaha đầu tư bài bản trên Exciter 155 VVA – TCS. Mẫu xe được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp duy trì độ bám đường và tăng cường độ ổn định khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt. Hệ thống phanh ABS trên đĩa phanh trước 267 mm (phiên bản SP và Giới hạn) cũng góp phần hạn chế hiện tượng khóa bánh khi phanh gấp, giúp người lái hoàn toàn chủ động trong nhiều điều kiện vận hành.

Bên cạnh hiệu năng và khả năng kiểm soát, Yamaha Exciter 155 VVA – TCS còn được tích hợp hệ sinh thái kết nối Y-On thông qua bộ điều khiển SCCU. Hệ thống này cho phép người dùng theo dõi hành trình, xác định vị trí đỗ xe, nhận lịch bảo dưỡng và truy cập dữ liệu vận hành theo thời gian thực, giúp việc quản lý và sử dụng chiếc xe trở nên dễ dàng và thông minh hơn.

Từ TCS, ABS đến Y-On, Yamaha Exciter 155 VVA – TCS hướng đến trải nghiệm vận hành chủ động và hiện đại.

Những tiện ích hỗ trợ cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng. Mặt đồng hồ LCD đa chức năng hiển thị trực quan các thông tin vận hành, trong khi Smart Key cùng công tắc ngắt động cơ và nút Passing giúp thao tác điều khiển trở nên nhanh gọn và chuẩn xác. Bình xăng dung tích 5,4 lít kết hợp mức tiêu thụ nhiên liệu 2,07 lít/100 km cũng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình đường dài.

Yamaha Exciter 155 VVA – TCS tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế Downforce Movement lấy cảm hứng từ các dòng xe đua MotoGP. Cụm đèn LED "Ánh mắt thú săn mồi", kính chắn gió, ốp hông và ốp ống xả mới không chỉ tạo nên diện diện mạo thể thao sắc sảo mà còn góp phần tối ưu tính khí động học, nâng cao sự ổn định ở tốc độ cao.

Diện mạo lấy cảm hứng từ MotoGP kết hợp loạt tiện ích hiện đại tạo nên dấu ấn riêng cho Yamaha Exciter 155 VVA – TCS.

Người dùng ngày nay không còn đánh giá một sản phẩm công nghệ chỉ qua thông số kỹ thuật hay số lượng tính năng. Giá trị của sản phẩm được quyết định bởi cách công nghệ đồng hành và nâng tầm trải nghiệm trong suốt quá trình sử dụng. Với sự kết hợp giữa hiệu năng, khả năng kiểm soát, kết nối thông minh và những tiện ích hướng tới người dùng, Yamaha Exciter 155 VVA – TCS cho thấy công nghệ không chỉ tạo nên sức mạnh cho một mẫu xe côn tay thể thao, mà còn góp phần kiến tạo trải nghiệm vận hành toàn diện trong cuộc sống hiện đại.

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