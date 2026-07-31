Mua xe máy điện - chọn cắm sạc hay đổi pin?

Thị trường Việt cung cấp đa dạng chọn xe máy điện cắm sạc trực tiếp hoặc đổi pin, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn khi mua xe.

Vị thế thứ ba toàn cầu của Việt Nam về lượng tiêu thụ xe máy điện, theo số liệu thu thập bởi Motorcycles Data, được hỗ trợ bởi danh mục đa dạng từ thương hiệu, dòng xe, giá bán cho đến cách thức sạc điện hoặc đổi pin.

Cho đến hiện tại, thị trường xe 2 bánh chạy điện tại Việt Nam đã phát triển đến mức khá hoàn chỉnh, cho phép người dùng lựa chọn từ hàng chục mẫu xe khác nhau với khoảng giá, phân khúc đa dạng không kém xe máy chạy xăng.

Cắm sạc trực tiếp vẫn phổ biến

Trên thị trường Việt, xe máy điện pin cố định, cắm sạc trực tiếp vẫn đang có sự phổ biến nhất định. Gần như toàn bộ hãng đang kinh doanh tại Việt Nam đều cung cấp sản phẩm xe máy điện cắm sạc trực tiếp, từ VinFast, Honda, Yadea cho đến Dat Bike, Selex Motors.

Vero X hiện là một trong số những dòng xe cắm sạc nổi bật của VinFast, hiện có giá 34,5 triệu đồng. Hãng xe Việt cho biết VinFast Vero X mất khoảng 6,5 giờ để sạc 0-100% dung lượng pin.

VinFast Vero X là xe máy điện cắm sạc. Ảnh: Đan Thanh.

Mẫu xe máy điện này của VinFast có thể di chuyển khoảng 134 km khi lắp một pin LFP dung lượng 2,4 kWh. Nếu lắp thêm pin phụ cùng dung lượng, VinFast Vero X có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 262 km.

Nếu như Honda ICON e: hay Honda CUV e: đều sở hữu pin có thể tháo rời thì UC3 là xe máy điện đầu tiên của hãng Nhật Bản trang bị pin cố định. Sạc trực tiếp vì thế là giải pháp duy nhất với người dùng mẫu xe này.

Honda UC3 bố trí cổng sạc phía trước theo chuẩn CHAdeMO dành cho xe 2 bánh. Bộ sạc 1,2 kW đi kèm cho phép sạc nhanh 0-100% dung lượng trong khoảng 4 giờ, hoặc 20-80% dung lượng trong khoảng 2 giờ.

Honda UC3 đang trong giai đoạn mở bán với giá ưu đãi 56,5-57,9 triệu đồng cho 2 phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt.

Người dùng Honda UC3 có duy nhất lựa chọn cắm sạc trực tiếp. Ảnh: Đan Thanh.

Yadea gần đây ra mắt xe máy điện Vora, sở hữu thiết kế 2 pin với phạm vi hoạt động tối đa 200-280 km/lần sạc. Hãng xe máy điện Trung Quốc cho biết Yadea Vora mất khoảng 6-8 giờ để sạc đầy dung lượng pin.

Yadea Vora được trang bị motor điện sản sinh công suất tối đa 2,63 kW, tốc độ cao nhất 60 km/h. Xe hiện có giá 42,99 triệu đồng.

Dat Bike Era là mẫu xe mới nhất của thương hiệu Việt, được trang bị gói pin dung lượng 4,3 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa khoảng 200 km/lần sạc.

Hãng cho biết Era cần khoảng 3,5 giờ để sạc đầy pin ở chế độ tiêu chuẩn. Phiên bản E1 có chế độ sạc nhanh cho phép rút ngắn thời gian này xuống còn hơn 2 giờ.

Khi kích hoạt chế độ Boost Charging, Dat Bike Era E1 có thể tiếp nhận công suất sạc 2,7 kW trong 15 phút, giúp bổ sung 30 km quãng đường di chuyển.

Dat Bike Era cũng là dòng xe máy điện cắm sạc trực tiếp. Ảnh: Phúc Hậu.

Dat Bike Era có giá bán 29,9-32,9 triệu đồng tùy phiên bản. Cho đến hiện tại, Dat Bike chưa có sản phẩm xe máy điện hoán đổi pin.

Ngày càng nhiều xe máy điện đổi pin

Bộ đôi VinFast Kinet và VinFast Kyo ra mắt gần đây giúp danh mục xe máy điện đổi pin của thương hiệu Việt được nối dài. Trước đó, nhóm này đã có VinFast Feliz II, VinFast Evo, VinFast Viper... với khả năng tương thích mạng lưới tủ đổi pin mà VinFast đã triển khai rộng rãi.

VinFast Kinet khi lắp đủ 2 pin LFP dung lượng 1,5 kWh có thể di chuyển quãng đường tối đa 145 km/lần sạc đầy ở điều kiện tiêu chuẩn. Trên VinFast Kyo, tầm hoạt động tối đa khi lắp đủ 2 pin là 160 km/lần sạc đầy.

VinFast Kyo có giá 30-35,3 triệu đồng tùy phương án thuê hoặc mua pin. VinFast Kinet thuê pin có giá 40 triệu đồng, tăng lên thành 49,9 triệu đồng khi khách hàng mua kèm pin.

Bộ đôi xe máy điện Kinet và Kyo của VinFast được trang bị pin hoán đổi, có thể sử dụng tủ đổi pin. Ảnh: Phong Vân.

Tương tự các xe máy điện đổi pin khác, VinFast Kyo và VinFast Kinet đang được đổi pin miễn phí tại hệ thống trạm của VinFast. Người dùng được miễn phí 20 lần đổi pin mỗi tháng, áp dụng đến hết ngày 30/6/2028.

Honda gần đây chính thức vận hành các tủ đổi pin tại đại lý, trước mắt phục vụ chủ xe Honda CUV e: - mẫu xe trang bị pin hoán đổi nhưng cho phép người dùng linh hoạt sạc tại nhà hoặc đổi pin tại các trụ.

Honda CUV e: có giá khởi điểm 44,18 triệu đồng chưa kèm pin. Khi mua cả 2 pin kèm theo 2 dock sạc, giá xe tăng lên thành 63,82 triệu đồng.

Nếu chọn phương án đổi pin, chủ xe Honda CUV e: sẽ trả 343.637 đồng/tháng để được không giới hạn số lần đổi pin tại trạm.

Người dùng Honda CUV e: đã có thể sử dụng tủ đổi pin. Ảnh: HVN.

Bên cạnh hệ thống tủ đổi pin của Honda và VinFast, các tủ đổi pin của Selex Motor cũng khá quen thuộc với khách hàng Việt Nam. Tùy vào nhu cầu di chuyển mỗi tháng, chi phí đổi pin tại trạm Selex dao động từ 135.000 đồng/tháng cho đến gần 3,2 triệu đồng/tháng.

Ai mua xe điện sạc, ai sẽ chọn đổi pin?

Xe điện đổi pin không mới tại Việt Nam, thực tế từng được VinFast triển khai từ khá sớm. Dẫu vậy, mô hình đổi pin cho xe máy điện Impes, Ludo và Klara S được VinFast thông báo chấm dứt vào tháng 11/2022, nguyên nhân chủ yếu đến từ số lượt sử dụng không cao như kỳ vọng.

Đến hiện tại, thị trường xe máy điện tại Việt Nam đã đạt đến quy mô đủ lớn để VinFast tự tin mang mô hình đổi pin trở lại cho khách hàng. Mạng lưới đổi pin của VinFast cũng đang sở hữu số lượng tủ lớn nhất, trải rộng tại nhiều tỉnh thành, dù ra mắt sau Selex Motors.

Đổi pin giúp xe máy điện có thể ngay lập tức tiếp tục hành trình, bỏ qua thời gian chờ sạc. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhìn chung, xe máy điện đổi pin là giải pháp phù hợp cho nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng nhiều, cần phương tiện của mình sẵn sàng tiếp tục hành trình ngay lập tức thay vì chờ đợi ít nhất vài chục phút để sạc điện. Tính năng đổi pin giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách tiện lợi giữa xe máy điện với xe máy chạy xăng.

Tính năng đổi pin cũng phù hợp với người dùng sinh sống ở khu căn hộ, nhà cao tầng - vốn đặc thù gần như không thể cắm sạc trực tiếp cho xe máy điện.

Tuy nhiên, điểm hạn chế của xe máy điện đổi pin - cũng là nguyên nhân VinFast từng kết thúc mô hình này trong quá khứ - nằm ở quy mô tệp khách hàng và số lượt đổi. Các yếu tố này ảnh hưởng đến mức độ hoàn thiện của hạ tầng đổi pin, tác động trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Trong khi đó, xe máy điện cắm sạc trực tiếp lại là giải pháp di chuyển có phần thân thiện hơn cho nhiều người Việt. Dù cần nhiều thời gian hơn, việc sạc xe nhìn chung quen thuộc và gần gũi với khách hàng, do mang nhiều nét tương đồng trải nghiệm sử dụng các thiết bị điện tử, điện gia dụng khác.

Trái ngược với xe máy điện đổi pin, xe máy điện cắm sạc trực tiếp ở thời điểm hiện tại chưa phù hợp với người sinh sống ở nhà cao tầng, khu căn hộ chưa bố trí được trạm sạc.

Không phải nhà cao tầng, chung cư nào cũng bố trí sẵn điểm sạc cho xe máy điện. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Điểm hạn chế này có thể sớm thay đổi khi từ 15/12 tới đây, nhà chung cư buộc phải bố trí bãi đỗ riêng, khu vực sạc dành cho xe máy điện và ôtô điện, theo nội dung Thông tư 31/2026 của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, việc các hãng tung ra xe máy điện 2 pin cũng phần nào giải quyết khó khăn của khách hàng sử dụng xe cắm sạc trực tiếp. Những mẫu xe như VinFast Vero X, Yadea Vora có thể tăng phạm vi hoạt động lên trên 200 km nhờ bổ sung pin phụ trong cốp.

Nhìn chung, lựa chọn xe máy điện cắm sạc hay đổi pin sẽ phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu, sở thích cá nhân của từng người. Việc thị trường Việt cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng ở cả 2 nhóm này giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, từ đó xem xe máy điện là phương tiện di chuyển thân thiện hơn, thay vì chỉ là những lựa chọn thay thế thú vị cho xe máy chạy xăng.