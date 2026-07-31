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Xe

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Xem trước xe máy điện mới của Yamaha

Lê Tuấn

TPO - Yamaha được cho là chuẩn bị bổ sung một mẫu xe máy điện mới vào danh mục sản phẩm, dự kiến ra mắt vào năm sau.

Thông tin xuất phát từ hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho mẫu xe mới tại Nhật Bản. Động thái cho thấy nỗ lực của Yamaha trong việc phát triển xe máy điện dù mảng này nhưng chưa đạt được thành công như kỳ vọng.

Hình ảnh cho thấy mẫu xe máy điện hoàn toàn mới của Yamaha có thiết kế khá hoàn thiện, gần như đã sẵn sàng cho giai đoạn sản xuất thương mại.

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Thiết kế xe máy điện mới của Yamaha. Ảnh: AustralianMotorcycle

Mẫu xe này sở hữu kiểu dáng giống xe tay ga, nhiều khả năng thuộc phân khúc tương đương xe 125cc. Phần đầu xe được trang bị ốp ghi-đông tương tự Yamaha RayZR 125 hiện hành, trong khi cấu trúc cơ khí lại có nhiều điểm khác biệt so với phần lớn scooter điện trên thị trường.

Thay vì tích hợp mô-tơ điện trực tiếp vào gắp sau như đa số xe tay ga chạy điện hiện nay, Yamaha lựa chọn bố trí mô-tơ ở vị trí trung tâm khung xe và truyền động tới bánh sau thông qua dây đai, tương tự cách bố trí trên xe mô tô.

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Cụm pin được đặt dưới yên xe và nhiều khả năng sử dụng thiết kế có thể tháo rời để thay nhanh, tương tự mẫu Yamaha NEO's đang được hãng phân phối.

Hệ thống treo sau cũng là điểm đáng chú ý. Trong khi đa số xe tay ga bố trí giảm xóc gần phía sau gắp để tránh ảnh hưởng đến động cơ và khoang chứa đồ dưới yên, mẫu xe mới sử dụng cặp giảm xóc đặt tiến về phía trước hơn, đồng thời bố trí tách rộng sang hai bên nhằm chừa không gian cho cụm pin nằm ở giữa.

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Ở phía trước, cụm đèn chiếu sáng mang thiết kế khác biệt với bốn đèn chính bố trí đối xứng hai bên, kết hợp một dải đèn định vị đặt ở trung tâm. Đèn hậu cũng có thiết kế góc cạnh hơn thường thấy với tạo hình dạng cầu.

Khu vực dành cho người lái được trang bị màn hình TFT cỡ nhỏ, cùng nhiều hộc chứa đồ tích hợp phía trong ốp đầu xe. Hình ảnh đăng ký không cho thấy ổ khóa cơ truyền thống, vậy nên nhiều khả năng xe sẽ sử dụng hệ thống khóa thông minh (smart key).

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Với thiết kế gần như hoàn thiện trong hồ sơ đăng ký, mẫu xe máy điện mới của Yamaha được kỳ vọng có thể sớm ra mắt trong năm 2027. Trước đó, hãng xe Nhật từng trình làng mẫu Aerox-e chạy điện và thu hút được sự quan tâm ở thị trường Ấn Độ.

Tại Việt Nam, Yamaha hiện đang kinh doanh một mẫu xe điện là Neo's có giá từ 36,9 triệu đồng. Bên cạnh đó, hãng này đang đẩy mạnh các dòng xe máy công nghệ hybrid gồm Grande và Gear.

Lê Tuấn
#yamaha #xe máy điện #xe nhật #xe máy điện yamaha #yamaha neo's

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