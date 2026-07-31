Lốp xe văng qua dải phân cách, dập nát đầu ô tô con

TPO - Đoạn video từ camera hành trình ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp của một vụ tai nạn do bánh xe rơi khỏi phương tiện trên cao tốc tại Mỹ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 trưa ngày 29/7 trên tuyến cao tốc liên bang Interstate 76, gần đại lộ Girard ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania.

Theo đài WPVI, một chiếc Tesla đang lưu thông theo hướng Tây trên cao tốc Schuylkill Expressway đã ghi lại toàn bộ diễn biến bằng hệ thống camera tích hợp.

Hình ảnh cho thấy một lốp xe cỡ lớn bất ngờ nảy qua dải phân cách bê tông với tốc độ rất cao. Dựa trên video, nhiều khả năng đây là cụm bánh của một xe đầu kéo hoặc xe tải hạng nặng.

Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc lốp xe lớn đâm trực diện ô tô con. Video: Carscoops

Sau khi vượt qua dải phân cách, lốp xe lao thẳng vào chiếc Nissan Rogue đang chạy ở làn ngoài cùng bên trái. Cú va chạm khiến phần đầu xe biến dạng hoàn toàn, kính chắn gió vỡ nát và cản trước gần như bị phá hủy. Tuy nhiên, kết cấu hấp thụ xung lực của xe dường như đã phát huy tác dụng để hạn chế hậu quả.

Điều đáng chú ý là tài xế chiếc Tesla cho biết anh không nhận ra chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Người này chỉ nghe thấy tiếng va chạm phía sau và chỉ hiểu toàn bộ diễn biến sau khi xem lại dữ liệu từ camera hành trình trên xe.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được bánh xe nói trên rơi ra từ phương tiện nào cũng như nguyên nhân khiến nó tách khỏi xe. Đến tối cùng ngày, nhà chức trách cũng chưa công bố thông tin về tình trạng thương tích của những người ngồi trên chiếc xe Nissan.