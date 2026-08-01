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Xe tải va chạm xe đạp điện trên quốc lộ, một nữ sinh tử vong

Nguyễn Thảo

TPO - Vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện xảy ra tại nút giao vòng xuyến Quốc lộ 27 và đường tránh Đông Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk khiến một nữ sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ.

Khoảng 7h30 ngày 1/8, tại khu vực vòng cua nút giao vòng xuyến quốc lộ 27 và đường tránh Đông Hồ Chí Minh (Km 17+700, đoạn qua xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện khiến một nữ sinh tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 50H-161.46 do tài xế Phạm Tùng Điệp (SN 1992, trú phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 27 theo hướng từ chợ Trung Hoà đi đến vòng xuyến giao nhau giữa quốc lộ 27, để vào đường tránh Đông.

Quá trình chuyển hướng, xe tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp điện do cháu N.N. P.T. điều khiển, chở theo cháu N.T.T.H. (cùng SN 2011, trú xã Ea Ktur) lưu thông cùng chiều với xe tải. Cú va chạm khiến cháu H. tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu do tài xế Điệp điều khiển xe tải chuyển hướng không bảo đảm để xảy ra tai nạn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thảo
#tai nạn #xe tải #xe đạp điện #tránh đông #quốc lộ #Đắk Lắk

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