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Nhà sàn bị thiêu rụi lúc sáng sớm, thiệt hại cả trăm triệu đồng

Ngọc Tú

TPO - Phát hiện ngọn lửa bùng lên từ căn nhà sàn, gia chủ cùng người dân và lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do lửa lan quá nhanh, toàn bộ tài sản bên trong bị đám cháy thiêu rụi, thiệt hại ước tính gần 100 triệu đồng.

Video các lực lượng hỗ trợ dập lửa căn nhà.

Ngày 1/8, ông Lô Đình Thụ - Chủ tịch UBND xã Mường Xén (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến một căn nhà sàn hai gian của người dân bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện.

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Căn nhà bằng gỗ bốc cháy chỉ còn trơ trọi khung. (Ảnh: Mường Xén).

Trước đó vào khoảng 6h30’ sáng cùng ngày, căn nhà sàn 2 gian của anh Moong Văn Duồn (30 tuổi, trú bản Nhãn Lỳ, xã Mường Xén) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện khói lửa, anh Duồn cùng các thành viên trong gia đình và người dân xung quanh nhanh chóng dùng nước để dập lửa. Nhận tin báo, chính quyền địa phương, công an, Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng lập tức có mặt, phối hợp chữa cháy.

Tuy nhiên, do bên trong nhà là nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khó kiểm soát. Chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ tài sản bên trong đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại bộ khung.

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Toàn bộ tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh: Mường Xén).

Sau khi đám cháy được dập tắt, đơn vị chức năng đã hỗ trợ gia đình dọn dẹp, thống kê thiệt hại từ vụ hỏa hoạn. Theo lãnh đạo xã Mường Xén, căn nhà hai gian được gia đình sử dụng làm bếp và nơi thờ cúng.

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên trong quá trình tham gia chữa cháy, một người dân đã bị thương ở tay và được đưa đến trạm y tế xã để sơ cứu, điều trị.

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Nguyên nhân vụ cháy đang được đơn vị chức năng làm rõ.

Sau vụ hỏa hoạn, chính quyền xã Mường Xén đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định để giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Ngọc Tú
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